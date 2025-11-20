본문 바로가기
파주시, 2026년 예산 2조3000억원 역대 최대…100만 자족도시 기반 마련 박차

이종구기자

입력2025.11.20 08:30

파주시, 과감한 재정투자로 경기회복·미래성장 발판 마련
2조3599억원 편성 시의회 제출…전년 대비 2072억원 ↑
소비촉진·SOC 직접투자로 경기회복과 미래성장에 집중
도로·교통·문화체육 기반시설 구축에 2057억원 투입
김경일 시장 “100만 자족도시 위한 기반시설 구축 집중할 것”

경기 파주시가 기본소득 성격의 '기본생활안정지원금' 531억원, 각종 도로·교통·문화·체육 기반시설 구축에 2057억원을 투자하는 등 경기 회복과 미래 성장 발판 마련을 위해 사상 최대의 본예산을 편성해 2026년에도 과감히 재정을 투자할 것을 천명했다.

파주시, 2026년 예산 2조3000억원 역대 최대…100만 자족도시 기반 마련 박차 파주시청 전경. 파주시 제공
파주시는 2026년 예산안으로 2025년보다 2072억원이 늘어난 2조3599억원을 편성해 20일 파주시의회에 제출한다고 밝혔다. 이는 전년 대비 9.6% 증가한 것으로 역대 최대 규모다.


현재 일반회계를 기준으로 한 파주시의 세입예산은 자체세입(지방세,세외수입) 5117억원(26.1%), 지방교부세 3150억원(16.1%), 조정교부금 1600억원(8.1%), 국도비보조금 8292억원(42.2%), 보전수입 1467억원(7.5%)으로 국도비보조금이 가장 큰 규모를 차지한다.


세출예산 분야별 규모는 '사회복지'가 9696억원(49.4%)으로 가장 큰 규모를 차지하였으며, 교통 및 물류 1708억원(8.7%), 환경 1359억원(6.9%), 일반공공행정 1244억원(6.3%) 순으로 많았다.



그간 부동산 경기 침체, 내수 회복 부진, 대내외 경제여건 불확실성이 지속되는 어려운 재정 여건 속에서도 적극적인 재정 운용을 통해 민생과 지역 경제 살리기에 집중해 온 파주시는 2026년도 예산편성 방향에 대해 내수경기를 회복하기 위한 소비 진작과 시민들에게 기본적인 삶을 살 수 있는 기반을 마련하는 데 집중하고, 성장을 거듭하고 있는 파주시의 여건을 반영해 각종 기반시설 구축에 중점을 둔 것이라고 설명했다.


이와 함께 시는 민선8기 하반기 시정 목표인 기본사회 선도도시 건설, 100만 자족도시 신속 진입, 수도권 문화·생태휴양 메카 건설 등을 위해 재정을 효율화하고 가용 재원을 최대한 활용하여 적극적인 재정 운용을 추진해 나갈 예정이다.


파주시, 2026년 예산 2조3000억원 역대 최대…100만 자족도시 기반 마련 박차 2026년 일반회계 분야별 세입 구성 현황. 파주시 제공

첫째, 시는 소비 촉진을 통한 지역 경제 선순환 시스템 구축과 파주시민 모두가 행복한 기본사회를 만들기 위한 정책 분야에 4328억원을 편성하고, 기본생활안정지원금 지원, 기본에너지, 기본주택, 소상공인?중소기업 지원, 공공 돌봄 확대 등의 지원을 확대하여 시민의 기본적인 삶을 보장해 나간다는 계획이다.


특히, 지역 내 소비 진작을 위해 1인당 10만원을 지급하는, 파주시 기본소득 성격의 기본생활안정지원금은 교부세 등 이전재원의 추가 확보, 대규모 사업의 단계별 예산편성, 기금 운용 효율화 등을 통해 재원을 마련함으로써 재정건전성에 문제가 없도록 했다는 게 시의 설명이다. ▷기본생활안정지원금 지원531억원 ▷지역화폐 발행지원 100억원 ▷소상공인·중소기업 경영자금 지원 64억원 ▷다함께 돌봄센터 확대 운영 52억원 ▷여성청소년 생리용품 보편지원 17억원 ▷파주시 청소년 기본교통비 지원 8억원 ▷공공 재생에너지 생산기지 조성 5억원 ▷청년기본소득 34억원 ▷예술인·체육인·농어민 등 기회소득 71억원 ▷통합문화체육관광 이용권 등 지원 61억원 ▷상생경제 플랫폼 구축 7억원 ▷영유아보육료, 아동수당 등 지원 1501억원 ▷누리과정 운영 등 지원 223억원 ▷아이돌봄 지원 70억원 ▷아빠 육아휴직 수당 지원 5억원 ▷발달장애인 돌봄 등 지원 115억원 ▷시내버스, 마을버스 등 운영지원 369억원 ▷The 경기패스 지원 105억원 등이다.


둘째, 미래 성장과 100만 자족도시 신속 진입을 위한 도시기반 조성, 생활밀착형 대중교통시스템 구축, 미래 인재 양성을 위한 산업, 교통, 교육, 안전, 농업 분야에 1324억원을 편성했다. ▷경제자유구역, 평화경제특구 조성 18억원 ▷운정 2,4,5,6동 행정복지센터 건립 326억원 ▷(가칭)성평등 문화공간 조성 86억원 ▷서해선(대곡~소사) 파주 연장 65억원 ▷감악산 자연휴양림 진입도로 등 도로 확층 75억원 ▷교육발전특구 시범 등 교육 지원 323억원 ▷(가칭)세대통합 복합센터 건립 65억원 ▷천원택시, 똑버스 운영 지원 91억원 ▷파주형 학생전용 통학순환버스 운영 26억원 ▷율곡자연재해위험개선지구 정비 100억원 ▷로컬푸드 복합센터 건립 12억원이다.


셋째, 문화와 역사, 자연이 공존하는 관광자원 조성과 시민의 다양한 문화생활 욕구 충족, 체육활동 공간 확충 등을 위해 728억원을 반영, 파주시를 누구나 살고 싶고 머무르고 싶은 수도권의 문화·생태휴양 메카로 만들어나간다는 계획이다. ▷임진강 국가정원 조성 기본계획 수립 4억원 ▷반다비 및 유아친화형 체육센터 등 체육시설 확충 126억원 ▷문산권역 하천 동선체계 구축 15억원 ▷파주시민축구단 운영 지원 50억원 ▷임진강곤돌라 상부정류장 스카이워크 조성 33억원 ▷가족 아트캠핑 평화빌리지 조성 45억원 ▷파주문화재단 운영 54억원 ▷허준묘, 혜음원지 등 국가유산 정비 33억원 ▷무장애 관광 연계성 강화 30억원 ▷법원문화공원 조성 24억원 ▷공원녹지?시설 유지관리

108억원이다.

파주시, 2026년 예산 2조3000억원 역대 최대…100만 자족도시 기반 마련 박차 026년 일반회계 분야별 세출 구성 현황. 파주시 제공

3대 핵심 투자 분야 외에도 시는 약자 복지, 저출산·고령화 대응, 사회안전망 강화, 안전한 도로환경 조성 등 한정된 재원을 촘촘하게 배분하여 시민의 삶의 질을 높이는 데 주력할 계획이다.


아울러, 예산안에 대한 시민의 알 권리 충족과 정책결정 과정의 시민참여 확대, 지방재정의 투명성·책임성 강화 등을 위하여 2026년 본예산안을 파주시 누리집을 통해 공개할 예정이다.


김경일 파주시장은 "지금 우리 파주시에 필요한 것은 경기회복과 미래 성장 발판을 마련하는 일이기에 시민들의 기본적인 삶을 챙기고, 성장을 거듭하고 있는 파주시에 필요한 각종 기반시설을 구축하는 데 중점적으로 예산을 편성했다"며 "시민들께서 어렵게 내주신 소중한 세금을 한 푼도 허투루 쓰지 않고, 한정된 재원으로 최대한 효과를 낼 수 있도록 지방정부가 할 수 있는 모든 재정 역량을 집중해 54만 파주시민들이 꼭 필요로 하는 정책으로 돌려드리겠다"고 말했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

