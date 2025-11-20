무림페이퍼, 친환경 종이 적용한 가정간편식 포장재 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

습윤 강도와 내수성 우수

저온에서도 긴 시간 보관 가능

무림페이퍼가 식품 기업 아워홈과 손잡고 친환경 종이 '네오포레 FLEX'를 적용한 가정간편식(HMR) 포장재를 출시했다고 20일 밝혔다.

무림페이퍼와 아워홈이 협업한 가정간편식(HMR) 종이 포장재. 무림페이퍼

네오포레 FLEX는 물과 습기의 저항력을 획기적으로 끌어올린 무림의 대표적인 친환경 종이로 얼리고 녹여도 쉽게 찢어지지 않는다. 이러한 기술력을 인정받아 아이스크림 파우치형 포장재에 국내 최초로 적용됐으며 냉동 참치, 마스크팩 등 다양한 제품군의 종이 포장재로 활용되고 있다.

무림페이퍼는 이번 협업을 통해 네오포레 FLEX의 적용 범위를 가정간편식 포장재까지 확대했다. 가정간편식은 냉동 보관 상태에서 금방 조리하더라도 고유의 음식 맛을 유지해야 하므로 포장재의 역할이 중요하다. 네오포레 FLEX는 뛰어난 습윤강도와 내수성으로 저온 상태에서도 장시간 음식 보관이 가능하고 결로가 생기더라도 쉽게 찢어지지 않아 음식을 안전하고 신선하게 유지할 수 있다. 기존 비닐 소재 포장재를 대체해 친환경성도 우수하다.

양사가 협업한 포장재는 최근 KBS '신상 출시 편스토랑'에서 가수 이찬원이 출시한 '찬또배기 대단한 왕돈까스'의 포장재로도 적용됐다. 양사는 이번 친환경 종이 포장재가 플라스틱 사용량을 기존 대비 약 40% 줄일 것으로 예상하며, 향후 다른 제품에도 확대한다는 방침이다.





무림페이퍼 관계자는 "물에 약하다는 종이의 편견을 깬 네오포레 FLEX는 냉동식품 포장뿐 아니라 종이 튜브, 제품 라벨 등 다양한 분야에 적용 가능해 폭넓은 활용성을 가졌다"며 "앞으로도 다양한 산업 분야에서 플라스틱을 대체하는 친환경 제품을 개발해 종이의 새로운 가능성을 제시해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

