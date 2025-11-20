11월 온누리상품권 환급행사 참여 … 지리산 함양시장 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내산 수산물 구매 고객 대상 환급



경남 지리산 함양시장이 해양수산부에서 추진하는 '11월 온누리상품권 환급행사' 참여 시장에 경남 지역 9개 시장 중 하나로 선정됐다.

20일 함양군에 따르면 이번 선정은 지리산 함양시장이 그동안 진행해 온 상인회와 지자체의 협력, 고객 중심의 서비스 개선 노력, 다양한 활성화 프로그램 운영 등의 성과가 반영된 결과로 평가된다. 특히 최근 지역 주민과 관광객의 방문이 꾸준히 증가하며 전통시장의 경쟁력이 높아진 점도 긍정적인 요소로 작용했다고 밝혔다.

지리산함양시장 전경.

온누리상품권 환급행사는 소비자가 지리산 함양시장에서 온누리상품권으로 일정 금액 이상을 구매하면 구매액 일부를 환급해주는 방식으로 진행된다.

함양군에 배정된 사업비는 3000만 원이며, 국내산 수산물을 3만4000원 이상 구매하면 1만원을, 6만7000원 이상 구매하면 최대 2만원까지 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 이번 행사 참여를 통해 전통시장 이용 촉진은 물론, 지역 소상공인의 매출 증대와 상권 활성화에도 도움을 줄 것으로 기대된다.

지리산 함양시장 관계자는 "경남에서 9개 시장만 선정되는 귀중한 기회에 이름을 올리게 되어 매우 기쁘고 감사드린다"면서 "앞으로도 고객이 찾고 싶은 전통시장을 만들기 위해 상인들과 함께 더 노력하겠다"라고 밝혔다.

함양군 역시 "이번 환급행사가 지리산 함양시장의 활력 회복과 지역경제 활성화에 의미 있는 계기가 되길 기대한다"라고 전했다.





11월 온누리상품권 환급행사는 오는 23일까지 진행되며, 자세한 내용은 지리산 함양시장 상인회에서 안내하고 있다.





영남취재본부 최순경 기자

