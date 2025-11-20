이상일 용인시장 "공직자, 시민 입장에서 생각하고 개선책 찾아야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기흥구 34개 공동주택 입주자대표와 소통콘서트

이상일 경기도 용인시장은 19일 기흥구청 다목적홀에서 기흥구 지역 34개 공동주택 입주자 대표 44명과 '입주자대표회의 소통 콘서트'를 열고 지역 현안을 논의했다.

이상일 용인시장이 19일 기흥구청에서 가진 '입주자대표화의 소통콘서트'에서 주민들과 지역 현안에 대해 논의하고 있다. 용인시 제공

이번 소통 콘서트는 지난 12일 수지구에 이어 열린 두 번째 행사다. 앞서 이 시장은 지난해 입주를 마친 신축 아파트 주민들과 지난 6월부터 5차례에 걸쳐 '공동주택 민생현장 소통 버스킹'도 진행했었다.

시는 이날 행사를 앞두고 사전에 입주자대표들로부터 28건의 건의 사항을 받았다. 시는 이 가운데 10건은 조치했거나 처리 중이며, 11건은 검토 중이다.

간담회에서는 포트홀, 도로 확장, 불법 폐기물 등 입주자들이 불편을 겪고 있는 다양한 현안에 대한 논의가 이뤄졌다. 이 시장은 특히 블루밍구성센트럴 입주자대표가 해결을 요청한 포트홀 문제에 대해서는 "시민의 안전과 직결된 문제인 만큼 즉각 현장을 확인해서 개선하는 조처를 하겠다"고 답하기도 했다.





이 시장은 이날 간담회에서 시 공직자들에게 "시민 불편 문제를 접할 때 그 동네에 사는 시민의 입장에서 생각하고 개선책을 모색해야 한다"면서 "보다 성의 있고 적극적인 태도를 취해주기를 바란다"고 주문했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

