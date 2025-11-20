본문 바로가기
우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

대전=정일웅기자

입력2025.11.20 08:17

면역 이상이 주요 우울장애(Major depressive disorder·이하 우울증)의 핵심 기전이 된다는 연구결과가 나왔다. 면역 이상이 뇌의 기능에 영향을 줘 '면역-신경 축'의 불균형을 야기함으로써 우울증이 유발될 수 있다는 논리다. 이는 우울증의 원인을 단순히 정서적(마음) 또는 뇌의 문제로 한정할 것이 아니라 면역 이상 반응까지 확장할 필요성을 시사한다.


우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향 사진=게티이미지뱅크 제공
KAIST는 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 인하대 의과대학 김양식 교수(KAIST 의과학대학원 박사) 연구팀과 협력해 이 같은 연구결과를 도출했다고 20일 밝혔다.


공동연구팀은 일반적 우울증과 반대로 나타나는 과다수면, 과다식이 등 '비전형 양상'과 현실 판단 능력이 흐려지는 환청, 과도한 죄책감 또는 자기비난 등 '정신증상'을 보이는 여성 우울증 환자를 대상으로 혈액·단일세포 분석과 환자에게서 유래된 뇌 오가노이드(미니 뇌)를 결합한 멀티 오믹스를 분석했다.


먼저 혈액 속 면역세포 유전자 변화와 신경 관련 단백질 변화를 동시에 살펴봤을 때 우울증 환자에게서는 면역-신경 상호작용의 균형이 무너져 있는 것이 확인했다.


이는 기존 약물 중심의 접근법에서 벗어나 면역·대사 기반의 생체지표 발굴과 새로운 치료 전략 개발의 필요성에 설득력을 더하는 결과다.


우울증은 특히 젊은 여성에게서 비전형 증상으로 빈번하게 나타나며 이 경우 추후 양극성 장애로 진단받을 위험이 높다. 또 환자의 40%가량은 여러 항우울제에도 반응하지 않는 치료 불응성 우울증으로 분류된다.


우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향 (왼쪽부터) KAIST 안인숙 박사과정, 한진주 교수, (상단 왼쪽부터) 인하대의대 김양식 교수, 장소연 박사과정(정신건강의학과 전문의). KAIST 제공

공동연구팀은 혈장 단백질체 분석과 백혈구 단일세포 전사체 분석, 환자 혈액 기반의 유도줄기세포(iPSC)로 만든 뇌 오가노이드 분석을 통합한 세계 최초의 정밀 의학적 접근법도 제시했다.


이를 통해 비전형 우울장애 환자는 높은 스트레스·불안·우울 수준을 보이고, 뇌세포가 서로 신호를 주고받는데 중요한 단백질(DCLK3, CALY)이 정상 수치보다 급격히 늘어난 것을 확인했다. 또 몸의 면역 반응을 강하게 만드는 '보체 단백질 C5'이 증가한 것도 관찰됐다.


이는 우울증 환자의 몸 안에서 '뇌 기능'과 '면역 기능' 모두 지나치게 활성화돼 균형이 깨진 상태라는 것을 의미한다.


공동연구팀은 일련의 연구과정에서 확인한 결과가 "우울증이 단순한 기분 문제가 아니라, 몸 전체에서 일어나는 생물학적 변화와 연결돼 있음을 방증하는 단서"라는 점을 강조한다.


이번 연구는 임상자료, 단일세포 오믹스, 단백질체, 뇌 오가노이드를 통합해 비전형 및 정신증상을 동반한 주요 우울증의 핵심 기전이 '면역-신경 축의 불균형'임을 규명했다는 점에서 의미를 갖는다.


한 교수는 "공동연구팀은 이번 연구로 정신질환 연구에 새로운 정밀의학 모델을 제시했다"며 "이를 기반으로 생체지표 발굴과 신약 개발이 활발히 이어지길 기대한다"고 말했다.


한편 이번 연구는 한국연구재단, 한국보건산업진흥원 등의 지원을 받아 수행됐다. 연구 성과(논문)는 최근 과학 분야 국제 학술지 '어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' 온라인판에 게재됐다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

