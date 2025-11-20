[클릭 e종목]"에프앤가이드, 국내 ETF 성장으로 수혜 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독립리서치 지엘리서치는 에프앤가이드에 대해 국내 상장지수펀드(ETF) 순자산 시가총액 증가에 따른 핵심 수혜 기업으로 기대된다고 20일 분석했다. 투자의견과 매수의견은 제시하지 않았다.

AD

박창윤 지엘리서치 연구원은 "국내 ETF 시장의 고성장 흐름에 따라 인덱스 사업부의 가파른 성장이 기대된다"며 "자체 개발한 지수를 추종하는 ETF의 순자산총액은 10월 기준 30조원을 돌파했는데 이는 올해 10월 국내 ETF 전체 순자산총액의 10.8% 규모"라고 말했다.

그는 "지수는 ETF 운용의 핵심 기준으로 에프앤가이드는 자체 개발 지수를 국내 자산운용사에 판매하고 있다"며 "에프앤가이드 지수를 기반으로 한 ETF 중 순자산 1조원 이상 상품은 10개로 전년 대비 5배 증가한 수준"이라고 강조했다.

그는 "국내 경쟁 상위 5개 지수 사업자 가운데 에프앤가이드는 월평균 자산 증가율 7.7%로 가장 높은 성과를 기록했다"며 "한국거래소를 제외하면 국내 주식형 지수 사업자 중 사실상 독보적인 1위 사업자"라고 평가했다. 이어 "지수는 운용 자산규모(AUM)에 비례한 수수료 구조를 갖기 때문에 국내 ETF 시장 성장의 핵심 수혜주"라고 덧붙였다.





AD

올해 3분기 연결기준 누적 매출액 258억9000만원, 영업이익 68억4000만원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 9.37%, 29.8% 증가다. 그는 "전사업부의 고른 성장으로 매출과 영업이익 모두 증가세를 유지하고 있으며 적자 관계사 정리 과정에서 순이익 역시 개선되는 흐름이 나타나고 있다"고 말했다. 이어 "내년 연간 매출액 350억원, 영업이익 87억원을 달성할 것"이라고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>