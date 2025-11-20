본문 바로가기
AI반도체 심장 하이닉스, 2년 간 공급 부족[클릭 e종목]

이민우기자

입력2025.11.20 08:03

HBM 독점적 지위 지속
D램도 공급부족…가격협상력↑

인공지능(AI) 반도체의 심장인 SK하이닉스가 향후에도 초호황을 누릴 것으로 전망됐다. 수요가 공급을 3배 초과하면서 2년간 공급 부족으로 지배적 지위를 유지할 것이라는 분석이다.


20일 KB증권은 이같은 배경에 SK하이닉스의 목표주가를 87만원으로 19%가량 올렸다. 전날 종가는 56만2000원이었다.


상향 조정의 배경으로는 2027년까지 D램 시장이 공급자 우위로 재편되면서 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)와 범용 D램의 가격 협상력이 올라가는 점을 꼽았다. 메모리 수요가 1995년 인터넷 확산 이후 30년 만의 호황에 진입하고 있어 향후 메모리 가격 상승의 직접적인 수혜가 기대된다는 설명이다.


특히 2026~2027년 메모리 공급의 단가 증가가 어려운 상황에서 용인 반도체 클러스터 가동이 2028년 상반기로 예정돼 향후 2년간 메모리 공급 부족이 심해질 것으로 예상했다. 이에 따라 영업이익률 증가율이 연 80%대에 이를 것이라는 전망이다.


4분기 기준 현재 D램 수요는 공급을 3배 이상 초과하고 있다. HBM4 중심 생산 능력 확대와 공정 전환을 통한 보수적 범용 D램 생산 증설만 이뤄지고 있어 향후 D램 수급 불균형이 2년간 지속될 것으로 내다봤다.


HBM4는 경쟁사 재설계 이슈로 내년 신규 업체가 진입해도 2026년 SK하이닉스의 HBM 시장 점유율이 60~65%에 달하며 독점적 공급자 지위를 유지할 것으로 내다봤다. 이에 따라 내년 영업이익 81조원, 순이익 70조원의 사상 최대 실적을 거둘 것으로 예상했다.


특히 SK하이닉스는 AI 반도체의 심장인 HBM, 고용량 서버D램, eSSD 등 AI 메모리 모든 분야에서 독과점적 공급 지위를 지속할 것으로 예상된다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "2028년 이후에도 메모리 호황이 장기간 지속된다고 가정하고, D램 3위 업체인 미국 마이크론테크놀로지의 기업가치평가(밸류에이션)를 적용하면 SK하이닉스의 시가총액은 최대 840조원(주당 115만원)에 이를 것"이라며 "향후 상승 여력이 충분하다"고 설명했다.

지난 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 SK AI 서밋 2025 전시장에 SK하이닉스의 고대역폭 메모리 HBM3E가 전시돼 있다. 연합뉴스
이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

