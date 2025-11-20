강동구, 민트색 입힌 천호자전거거리 ‘한국색채대상’ 본상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민트컬러로 도시브랜드 강화

서울 강동구(구청장 이수희)가 천호자전거거리에 ‘민트색’을 입혀 특화거리의 정체성을 강화한 성과를 인정받아 ‘2025 한국색채대상’ 가치(블루) 부문에서 본상을 수상했다.

한국색채대상 수상 기념사진(가운데 이수희 강동구청장). 강동구 제공.

(사)한국색채학회가 주관하고 산업통상자원부, 한국디자인진흥원, 한국디자인단체총연합회가 후원하는 ‘한국색채대상’은 색채 디자인이 사회와 환경에 미친 긍정적 영향력을 조명하는 국내 유일의 색채 전문 시상식이다. 강동구는 ‘민트컬러로 그린 도시브랜드’를 주제로 도시경관에 색채를 전략적으로 적용해 공공가치를 높인 점에서 높은 평가를 받았다.

천호자전거거리는 자전거 이용자들에게는 익숙하지만 일반 시민들에게는 다소 생소한 곳이었다. 이에 구는 ‘2023년 서울시 로컬브랜드 상권 강화사업’에 선정된 것을 계기로 거리의 브랜드 정체성과 상권 활성화를 도모하기 위해 색채와 경관적 특징을 입히는 사업을 추진했다.

구는 천호자전거거리 상권협의회와 협력해 거리의 상징성을 가장 잘 드러낼 수 있는 청량한 민트 색상을 선정했다. 이를 중심으로 전신주 개선, 자전거도로 디자인 특화, 안내사인 정비, 라이딩 챌린지 콘텐츠 개발 등에 민트 톤을 일관되게 적용해 도시 공간의 시각적 통일성을 확보했다.

민트색은 천호자전거거리뿐 아니라 강동구 자전거 종합지원센터 외관에도 함께 적용됐다. 구는 향후 고덕천 수변 거점의 자전거 안내사인 등으로 확산 적용해 ‘자전거 친화도시 강동’의 브랜드 이미지를 전역으로 확장할 계획이다.





이수희 강동구청장은 “색채가 주는 감성과 가치를 담은 디자인을 통해 자전거 친화도시 강동구만의 도시브랜드를 만들어가겠다”며 “앞으로도 도시정책과 연계한 디자인 개선으로 지역 브랜드 가치를 높이고, 시민들이 체감할 수 있는 경관 품질 향상을 지속해 나가겠다”고 말했다.

라이딩 챌린지 기념메달. 강동구 제공.





