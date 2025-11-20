李대통령 "이집트 '비전2030', 韓 가장 신뢰할 만한 파트너"

이집트 현지 유력 일간지에 기고…"원대한 여정에 함께하겠다"

한반도와 중동 평화 협력 강화 제안…"실용적·단계적으로 한반도 비핵화 추진"



엘시시 대통령과 정상회담 예정

카이로 대학서 '對중동 구상' 밝힐 계획

현지 동포 간담회도 진행

주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 중동·아프리카 순방에 나선 이재명 대통령이 이집트가 추진 중인 국가 발전 전략 '비전 2030'을 거론하며 경제·문화 등 각 분야에서 한국을 "가장 신뢰할 만한 파트너"라고 강조했다. 특히 이 대통령은 이집트가 한반도 평화를 일관되게 지지해 온 점을 언급하면서 한반도와 중동의 평화를 위해 협력의 폭을 넓히자고 제안했다. 이 대통령은 아랍에미리트(UAE)에 이어 이집트를 찾아 압델 파타 엘시시 대통령과 정상회담을 갖고, 카이로 대학 연설에서 '대(對)중동 구상'을 밝힐 계획이다.

이집트를 공식 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일(현지시간) 카이로 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다.

이 대통령은 20일(현지시간) 이집트 유력 일간지 '알 아흐람(Al-Ahram)'에 실린 '한국과 이집트 : 함께 한 30년과 함께 만들어 갈 미래'라는 제목의 기고문을 통해 "경제, 문화, 평화 등 각 분야에서 이뤄질 양국의 협력이 오늘보다 나은 내일을 만들 수 있으리라 확신한다"며 "한강의 기적을 일궈낸 한국이 '나일강의 기적'을 일궈낸 이집트인들의 원대한 여정에 함께하겠다"고 밝혔다. 한국과 이집트는 지난 1995년 수교를 맺고, 올해 수교 30주년을 맞았다.

이 대통령은 양국이 공유해온 문명사적·지정학적 공통점을 소개하며 "한국과 이집트 사이에는 8000㎞라는 물리적 거리가 놓여 있지만, 그간 양국이 쌓아온 마음의 거리가 무색할 정도로 가깝다"고 했다. 이 대통령은 이집트인들이 나일강의 범람을 파피루스에 세밀하게 기록했던 역사와 한국인들이 세계 최초 금속활자인 직지심체요절로 대표되는 기록문화를 가지고 있다면서 특히 "양국 모두 강대국의 이해관계가 교차하는 전략적 요충지에서 살아온 만큼, 고뇌하고 인내하며 평화를 만들어 가는 일이 얼마나 중요한지 잘 알고 있다"고 있다고 설명했다.

그러면서 양국이 함께 만들어갈 미래의 기반으로 '평화'를 꼽았다. 이 대통령은 "이집트 국민이 많은 도전과 불확실성 속에서 중동의 평화와 안정을 위해 기여하고 있는 점을 높이 평가한다"며 "지난 2년간의 가자지구 사태 속에서 이집트는 중재국으로서 대화를 포기하지 않는 외교적 인내를 보여줬다"고 평가했다.

한반도 평화 문제와 관련해서는 "남북 대화가 단절되고, 북핵 능력이 고도화되고 있는 현 상황을 방치해선 안 된다"며 "가능한 분야에서부터 남북 간 교류를 단계적으로 확대하고, 국제사회의 관계 정상화 노력도 적극 지원하며, 실용적·단계적 해법으로 한반도 비핵화를 추진할 계획"이라고 강조했다. 이 대통령은 양국 모두 "지역의 평화가 한 국가의 노력만으로 달성하기 어렵다는 점을 뼈저리게 알고 있다"며, 중동 평화를 위한 국제사회의 노력에 꾸준히 동참해 온 한국과 한반도 평화를 일관되게 지지해 온 이집트 간 '평화 협력'의 폭이 앞으로 더 넓어지기를 기대했다.

경제협력과 관련해서는 이집트 현지에 진출한 한국 기업 사례를 구체적으로 들었다. 이 대통령은 "1995년 한국과 이집트의 수교는 협력을 통해 함께 혁신하고 공동 성장을 이룩할 결정적 계기였다"며 "이집트 베니수예프주 삼성 공장과 샤르키아주 LG 공장에서 이집트인들의 삶을 더욱 풍요롭게 만들 TV, 세탁기, 최신 스마트폰이 만들어지고 있다"고 설명했다. 또 "한국 기업의 메트로 전동차는 카이로 시민들의 발이 되어 이집트 시민들의 일상을 함께 하고 있다"고 덧붙였다.

교육 분야 협력과 문화 교류도 핵심축으로 제시했다. 이 대통령은 한국국제협력단(KOICA)이 설립한 한-이집트 기술대학을 소개하며 "배움에 목말라 매일 초등학교까지 왕복 4시간을 걸어 다녔던 기억이 있기에 교육의 힘이 무엇인지 잘 알고 있다"며 "양국의 교육 협력은 단지 지식의 이전이 아닌, 어려운 현실을 바꿀 수 있다는 가능성을 부여하는 일"이라고 의미를 부여했다.

문화 교류에 대해서는 최근 이집트에서 확산하고 있는 한류 열풍을 함께 언급했다. 이 대통령은 "양국 관계의 또 다른 자양분은 바로 '문화'"라며 "그런 이집트에서 이제 한국의 음악과 드라마를 소재로 이야기꽃을 피우고, K-뷰티, K-패션, K-푸드가 유구한 역사와 문화를 가진 이집트를 사로잡았다는 점에 더욱 감개무량하다"고 했다.





한편 이 대통령은 이날 이집트 대통령을 만나 정상회담과 공식 오찬 등 일정을 소화할 계획이다. 양 정상은 수교 30주년을 기념해 양국 간 교역과 문화협력을 확대하는 방안을 깊이 논의할 것으로 보인다. 특히 아랍에미리트(UAE)와 같이 이집트와 별도의 업무협약(MOU) 등이 체결될 가능성도 있다. 양국은 2022년 정상회담 이후 방산·원자력·철도 분야에서 협력을 강화해왔다. 이어 이 대통령은 카이로 대학교에서 연설에 나서 대(對)중동 구상을 밝히고, 해외 동포들과 간담회에도 참석한다.





