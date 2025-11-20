경기도-제주센터, '소셜 페스타 in 제주' 12월 2일까지 공동 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주도 쇠소깍 제주혼디마켓·소길별하 오프라인 매장서 기획전

경기도와 제주도 내 사회적경제기업 우수제품들이 기획전을 통해 제주도 시장을 두드린다.

소셜페스타 소길별하 기획전시. 경기도 제공

경기도주식회사는 제주사회적경제지원센터와 손잡고 12월 2일까지 제주도 서귀포시 하효동 쇠소깍 제주혼디마켓과 제주시 애월읍 소길리 소길별하에서 '2025 소셜페스타 in 제주'를 진행 중에 있다고 20일 밝혔다.

경기도내 사회적경제기업 제품 총 15개와 제주도 사회적경제기업 제품 18개가 제주도에서 오프라인 판매되며, 경기도 사회적경제 공삼일샵(031#) 온라인몰에서도 11월 한 달간 전 상품 30% 할인 기획전을 진행하고 있다.

이번 기획전은 경기도주식회사와 제주사회적경제지원센터가 지난해 9월 27일 체결한 '경기도-제주도 사회적경제 조직 판매교류 업무협약'에 따른 후속 조치의 하나다.

경기도주식회사는 지난 6월에도 시흥시 소재 공삼일샵(031#) 오프라인 매장에서 제주도와 한차례 '소셜페스타 in 경기' 기획전을 진행한 바 있다.

특히 이번 기획전을 통해 경기도 사회적경제기업 '웬떡마을영농조합법인' 제주도 사회적경제기업 '제주마미'가 협업한 '쑥감도' 제품이 판매된다. 용인 쑥구리단자와 제주오메기떡이 함께 콜라보를 통해 새롭게 소비자를 만난다.





이재준 경기도주식회사 대표이사는 "지난 6월 경기도에서 기획전을 연 데 이어 이번에는 제주도에서 사회적경제 행사를 진행하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 지역과 교류하며 전국적으로 사회적경제 발전을 위해 노력하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

