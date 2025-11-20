부산항만공사, ‘사랑의 김치나눔 한마당’ 동참… 취약계층 6000여 세대에 온기 전해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

후원금 2000만원 기탁·직원 봉사 참여



김장김치 610박스 항만 인근 복지관 전달

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 19일 벡스코 제2전시장에서 열린 '2025 사랑의 김치나눔 한마당'에 참여해 지역 취약계층의 겨울나기 지원에 나섰다.

부산항만공사가 '2025 사랑의 김치나눔 한마당'에 참여하고 있다. 부산항만공사 제공

이 행사는 부산시가 주최하고 부산시자원봉사센터, 16개 구·군 자원봉사센터, 벡스코가 공동 주관한 대규모 나눔 행사로, 총 6183세대를 위한 김장김치를 담그기 위해 40여개 지역 기관·단체와 시민 자원봉사자가 참여했다.

BPA는 행사에 후원금 2000만원을 전달하고, 임직원 10명이 직접 김치 담그기부터 포장까지 전 과정에 힘을 보탰다. BPA 직원들이 함께 담근 김장김치 5㎏ 610박스는 항만 인근 12개 복지관에 전달돼 취약계층 가정에 순차 배부될 예정이다.

봉사활동에 참여한 BPA 직원들은 "항만 주변 이웃들에게 실질적인 도움이 된 것 같아 뿌듯하다"고 소감을 말했다.





송상근 BPA 사장은 "연말을 앞두고 지역사회에 온기를 전할 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "지역사회와 연대해 지속 가능한 나눔 활동을 이어가겠다고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

