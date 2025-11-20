국가첨단전략산업 투자지원 사업에 주성ENG 등 경기지역 5개업체 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 내 주성엔지니어링 등 5개 업체가 산업통상부 주관 '국가첨단전략산업 소부장 투자지원금 사업자'로 선정됐다.

해당 사업은 국가 첨단전략산업인 반도체·이차전지·디스플레이·바이오 분야 중 공급망 안정품목 또는 전략물자를 생산하는 중소·중견기업 소부장 기업을 대상으로 토지 매입비 등을 지원하는 사업이다. 국내 투자를 촉진해 첨단산업의 공급망을 안정시키는 데 초점을 맞추고 있다.

이번에 선정된 기업은 ▲원자층 증착장비(ALD) ▲EUV 블랭크마스크 ▲산업용 가스 ▲이차전지용 양극활 물질 ▲반도체·디스플레이용 전자 소재를 생산하는 5개 업체다. 타 시도에 본사를 두고 경기도에 투자한 기업들도 포함됐다.

경기도청

AD

정부는 선정된 기업에 기업규모(중소·중견)와 지역(수도권·지방)에 따라 총 비용의 50% 이내로 국비와 지방비를 지원한다. 주요 지원 항목은 설비투자를 위해 매입한 토지의 매입 금액, 사업장의 건설투자 비용, 기계 장비 구입비용 등이다.





AD

박민경 경기도 반도체산업과장은 "중소·중견기업은 첨단산업 공급망을 이루는 핵심 축으로 이번 투자지원이 지역 기업의 도약을 이끄는 촉매제가 되기를 기대한다"며 "현장의 어려움을 면밀히 살피고 기업이 필요한 지원을 적시에 제공할 수 있도록 정책 연계를 더욱 강화하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>