엔비디아, 3분기 매출 전년比 62%↑…사상 최대

젠슨황 "블랙웰 판매 엄청나…클라우드 GPU 매진"

인공지능(AI) 버블 가능성이 제기된 가운데 엔비디아가 사상 최대 실적을 기록하며 우려를 불식시켰다.

엔비디아는 19일(현지시간) 회계연도 3분기(8~10월) 매출 570억600만달러를 기록했다고 밝혔다.

이는 전년 동기 대비 62% 성장한 수치로 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장전망치 549억2000만달러를 웃돌았다.

주당순이익(EPS)도 1.3달러로 전망치 1.25달러보다 높다.

영업이익은 360억100만달러, 순이익은 319억1000만달러로 각각 전년 동기 대비 65%씩 증가했다.

사업 부문별로 데이터 센터 매출은 512억1500만달러를 기록해 역대 최고치다. 이는 전년 동기 대비 66% 증가한 수치다.

게이밍 부문 매출은 42억6500만달러로 전 분기 대비 1% 감소했지만 1년 전 대비 30% 늘었다.

전문 시각화 부문 매출은 7억6000만달러로 전년 동기 대비 56% 증가했다. 자동차 및 로봇공학 부문 매출은 6억9200만달러로 전 분기 대비 1% 늘고 전년 동기 대비 32% 증가했다.

4분기 전망치로는 매출 650억달러(오차범위 ±2%)를 제시해 시장 예상치를 웃돌았다.





젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "블랙웰 판매는 가파른 상승세를 보이고 클라우드 GPU는 전량 매진됐다"며 "컴퓨팅 수요는 학습과 추론 분야에서 기하급수적으로 증가하고 있다. 우리는 AI 선순환 단계에 진입했다"고 밝혔다.





