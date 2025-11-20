본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

AI커닝은 AI로 잡는다?...온라인시험 보편화 시대, 이 기술에 '주목'

최호경기자

입력2025.11.20 09:37

시계아이콘01분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

고도화된 부정행위 현실화…감독 방식 '한계'
AI 시대 평가 신뢰성 확보, 감독 기술이 관건

대학 온라인 시험 과정에서 생성형 인공지능(AI)을 활용한 대규모 부정행위가 잇따르자 역으로 AI를 활용해 부정행위를 차단하는 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 교육 현장의 온라인 시험이 갈수록 보편화하는 가운데, 고도화된 AI 부정행위를 적발하기가 점점 더 어려워지는 현실 때문이다. 학교 측이 시험 내내 얼굴·손·모니터를 촬영해 제출토록 했지만, 카메라 사각지대를 이용하거나 복수 프로그램을 실행하고 화면의 전환을 반복하는 식으로 회피한 최근 사례가 이런 현실을 잘 반영하고 있다.


문제는 이런 단속체계조차 갖추지 못한 대학이 수두룩하다는 점이다. 20일 한국대학교육협의회에 따르면 전국 131개 대학 중 생성형 AI를 이용한 부정행위 관련 가이드라인을 마련해둔 곳은 전체의 약 23%인 30곳에 그치는 것으로 나타났다. 이마저도 대부분 '무엇이 부정행위인지'를 추상적으로 규정하는 수준에 머무르는 것으로 알려졌다. 한 대학 관계자는 "온라인 시험 도구 선택은 교수 재량에 속하는 영역"이라며 "학교 차원에서 일률적으로 강제하기는 어렵다"고 했다.


AI커닝은 AI로 잡는다?...온라인시험 보편화 시대, 이 기술에 '주목' 에딘트의 '프록토매틱(Proctormatic)' 응시자용 애플리케이션 매뉴얼 가이드 영상 이미지. 에딘트
AD

이처럼 AI 기반 부정행위가 현실화하면서 새로운 감독 기술에 대한 수요는 대학을 넘어 채용 공정성이 중요한 기업·공공기관으로까지 확산할 수 있다는 전망이다. 부정행위 탐지 기술을 앞세운 기업들을 발걸음이 빨라지고 이런 기술에 대한 주목도가 커지는 배경이다. 온라인 시험 플랫폼 그렙의 '모니토 플러스'는 설치형 시험 보안 브라우저로 기기 조작을 차단하는 기본 기능에 더해, 겉으로 드러나지 않는 부정행위도 탐지하는 능력을 강화했다. 음성 감지 기술로 혼잣말·이상 음성·외부 소리를 포착하고, 얼굴 자동 인식 기능으로 가상 장치나 사전 녹화 영상을 사용하는 행위를 차단한다.


에듀테크 기업 악어에듀는 고려대 정보창의연구소와 AI 부정행위 방지 감독 서비스 '클라디아'를 공동 개발 중이다. 응시자의 행동 패턴을 AI가 실시간 분석해 '위험지수'를 산출하고, 이상행동이 감지되면 즉시 영상·로그가 자동 저장돼 사후 검토도 가능하다. 삼성전자 사내벤처 프로그램에서 출발한 에딘트의 '프록토매틱'은 응시 자세 자체를 인증하는 것이 특징이다. 스마트폰을 감독 장치로 활용해 PC 웹캠이 포착하기 어려운 주변 환경까지 함께 확인할 수 있다. 시험 시작 전 스마트폰을 일정 거리에서 고정한 뒤 3초간 올바른 응시 자세를 유지해야 시험이 시작된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

온라인 시험 소프트웨어 시장도 빠르게 성장하고 있다. 글로벌 시장조사기관 마켓리서치인텔렉트에 따르면 국내 시장 규모는 2028년 9억5000만달러(1조3000억원)까지 확대되며, 연평균 13% 성장세가 예상된다. 업계 관계자는 "시험 환경이 다양해지고 부정행위 방식이 점점 교묘해지면서, 시험 감독 기술은 실시간 탐지와 사후 분석을 통합하는 방향으로 진화할 것"이라며 "감독자가 시험 종료 후 정확한 맥락을 파악할 수 있는 구조도 필수적"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기