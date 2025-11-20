엔비디아 3분기 매출 570억달러…시장 전망 웃돌아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔비디아는 회계연도 3분기(8~10월) 매출액이 570억1000만 달러, 주당 순이익(EPS) 1.3달러를 기록했다고 19일(현지시간) 밝혔다.





매출은 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치 549억2000만 달러를 웃도는 수준이고, EPS도 전망치 1.25달러보다 높다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

