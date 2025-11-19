경남교육청, 2026년도 예산안 6조 6058억원 편성 … 3년 연속 감소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남교육청이 2026년도 경남도교육비특별회계 예산안을 6조 6058억원 규모로 편성해 도의회에 제출했다고 19일 밝혔다.

2025년 본예산보다 1979억원(2.9%)이 줄어든 규모로 3년 연속 감소 추세다.

도 교육청은 국세 수입 감소, 교육세 개편, 고교 무상교육 부담률 조정 등으로 지방교육재정이 나빠진 여파라고 진단했다.

그러면서 보통교부금 등 중앙이전수입이 줄고 인건비는 3.5％ 오르는 등 재정 여건이 어려우나, 고강도 지출구조조정과 기금 투입을 통해 핵심 교육사업을 유지하기로 했다.

2026년도 도 교육청 예산안은 '선택과 집중을 통한 교육본질 중심 예산'에 초점을 뒀다.

세입예산은 중앙정부 이전수입 5조 6812억원(86.0％), 지자체 및 기타 이전수입 6633억원(10.1％), 자체 수입 83억원(0.1％), 순세계잉여금 500억원(0.8％), 기금 전입금 2030억원(3.1％)이다.

세출 예산은 인건비 4조1350억원(62.6％), 학교 및 기관 운영비 6187억원(9.4％), 교육사업비 1조 1693억원(17.7％), 시설사업비 5741억원(8.7％), 민간투자 사업 상환금 800억원(1.2％), 예비비 287억원(0.4％)이다.

분야별 주요 사업으로는 ▲늘봄학교 및 돌봄 체계 강화(533억원) ▲기초학력 보장(193억원) ▲유아교육의 공공성 강화(2862억원) ▲교육복지 강화(1478억원) ▲학생 정신건강 및 복합문화공간 운영(12억원)이다.

그중 신설 사업은 초등 3학년 방과후 학교 수강권 1인 50만원 지급, 의령 지역 4개 학교 대상 거점공동급식 운영, 경남학생복합문화공간과 경남학생정신건강거점센터 운영, 정신건강장기입원치료지원 플랫폼 구축, 등하교 출입관리시스템 구축, 지능형 폐쇄회로(CC)TV 설치, 남명도서관 개관, 급식종사자 폐암 예방 검진 및 폐암 요양 퇴직금 지원 등이다.

또 관련 조례 폐지와 예산 삭감으로 운영이 어려워진 '미래교육지구'는 인구감소지역 지원 특별법 제22조를 근거로 군 지역과 일부 시 지역 등 인구 소멸 위기 지역 중심으로 26억원의 예산을 편성해 '인구감소 위기대응 미래교육지구'로 운영한다.

교육청과 기초자치단체가 일대일 대응투자로 운영되며 교육청 25억원, 지자체 27억원을 각각 부담해 지역연계 교육활동 지원, 지역 특색프로그램 운영 등에 지원된다.

박종훈 경남교육감이 도의회에서 2026년도 경남도교육비특별회계 예산 편성 관련 시정연설을 하고 있다. 경남교육청 제공

박종훈 교육감은 "재정적 어려움을 내적 변화와 성찰의 기회로 삼아 교육본질에 더욱 집중하겠다"라며 "학생 중심의 자립과 공존의 역량을 키우고 지역사회와 함께 성장하는 상생교육으로 미래교육의 새로운 방향을 열겠다"고 말했다.





도 교육청이 제출한 2026년도 예산안은 오는 12월 1일부터 12일까지 도의회 교육위원회 예비 심사와 예산결산특별위원회의 종합심사를 거쳐 같은 달 16일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.





