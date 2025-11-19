경북 의성서 노부부 숨진 채 발견…40대 사위도 부산서 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"모든 가능성 배제하지 않고 수사 중"

경북 의성의 한 주택에서 노부부가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

연합뉴스와 경북경찰청에 따르면 19일 오전 8시5분께 의성군 의성읍 한 빌라에서 70대 남성 A씨와 60대 부인 B씨가 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 경찰은 현재 타살 가능성에 무게를 두고 조사 중이다.

앞서 경찰은 이날 오전 2시50분께 부산에 사는 노부부의 40대 사위 C씨가 실종됐다는 신고를 접수하고 관련 수사를 벌여왔다.

경찰은 C씨 행적을 추적하던 중 "부모님과도 연락이 닿지 않는다"는 C씨 아내의 신고에 따라 노부부의 주소지인 의성군에서 이들이 숨져있는 것을 확인했다. 이후 경찰은 이날 오전 10시50분께 사위 C씨가 부산의 한 모텔에서 숨져있는 것을 발견했다.





경찰 관계자는 "발견된 유서는 없다"며 "모든 가능성을 배제하지 않고 수사하고 있다"고 밝혔다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

