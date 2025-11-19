본문 바로가기
하중환 대구시의원 "언론 홍보비 집행 투명·공정한 기준 마련 필요"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.19 20:21

행정사무감사서 지적
논조와 무관한 집행을

대구시의회 문화복지위원회(위원장 박창석)는 19일 공보관과 대구시체육회, 대구시장애인체육회에 대한 행정사무감사를 실시했다. 공보관에 대해서는 시정 홍보의 추진력 유지와 언론 대응 체계강화를 주문하고, 체육회에 대해서는 전국체전 성적 부진 원인 파악과 함께 장애인 체육 활성화 방안 마련을 촉구했다.


먼저, 공보관에 대한 행정사무감사에서는 유튜브를 비롯한 시장 공백에 따른 시정홍보 방향 점검, 언론 오보에 대한 대응 등 전반적인 언론 대응 체계를 중점적으로 다뤘다.

하중환 대구시의원 "언론 홍보비 집행 투명·공정한 기준 마련 필요" 하중환 대구시의원
박창석 위원장(군위군)은 시장 유무와 관계없이 시정 홍보의 일관성과 추진력을 유지해야 함을 강조하며, 시민에게 희망을 줄 수 있는 적극적 홍보 강화가 필요함을 지적하고, 대구시 주요 행사와 현안에 대한 영상 콘텐츠 제작, 홍보를 확대할 것을 주문했다.


이재숙 위원(동구4)은 대구시 유튜브 채널의 운영 방향성과 콘텐츠 전략을 점검하고, 타 지자체와 비교해 부족한 창의적·참여형 콘텐츠 도입 계획을 확인하며, 향후 숏폼이나 지역 크리에이터 협업 등 콘텐츠 강화를 촉구했다.


하중환 위원(달성군1)은 홍보비 집행 기준이 매년 지적되고 있는 만큼 투명하고 일관된 기준 마련이 필요하다고 강조하며, 비판 기사에 대해서도 해명과 소통으로 대응하고 시정 홍보에 필요한 광고는 언론 논조와 무관하게 공정하게 집행해야 한다고 지적했다.


하병문 위원(북구4)은 시장 공석 상황에서 시정 홍보가 약해질 수 있는 만큼 대구시 성과를 더 적극적으로 알릴 것을 주문하고, 채용 논란 등 민감 사안에 대한 언론 대응이 제대로 작동했는지 점검하며, 향후 시민의 오해를 방지할 수 있도록 언론 관리체계 강화를 당부했다.


김재우 위원(동구1)은 타 시도에 비해 대구시 홍보대사 수가 적다고 지적하며, 선정 기준과 운영체계 전반을 점검하고 관련 조례의 미비점 보완을 요청했다. 또한 향후 홍보대사를 확대하고 다양한 분야로 다변화해 대구의 도시 이미지와 경쟁력을 높일 수 있도록 개선을 주문했다.


정일균 위원(수성구1)은 시장 공백 이후 부정적 언론보도가 이어지며 시민들의 걱정이 커지고 있는 상황에서 언론 홍보의 중요성을 강조하며, 보도자료 제공 현황 등을 점검하고, 범어네거리 전광판 운영 중단 사유와 그에 따른 예산집행의 적정성도 확인했다.


김주범 위원(달서구6)은 주요 논란에 대한 해명이 부족한 점을 지적하며, 부정확한 보도에 대한 적극적 팩트 체크와 대응 강화를 요구하고, 어린이기자단 운영이 형식적이라고 지적하며, 기사 작성 교육·현장취재 등 취지에 맞는 프로그램으로 내실 있게 개선할 것을 당부했다.


이어 실시한 대구시체육회와 대구시장애인체육회에 대한 행정사무감사에서는 전국체전 성적 부진, 장애인 체육 활성화 방안 마련 등에 대한 지적이 이어졌다.


박창석 위원장은 전국체전에서 대구시 성적이 지속적으로 하락세에 있는 점을 지적하며, 성적 부진에 대한 철저한 원인 분석과 경기력 향상 방안 마련을 촉구했다.


이재숙 위원은 회원종목단체 성금 수납 현황에 대해 짚어보고 성금 모집을 독려해 줄 것을 주문하고, 회원종목단체 지원금이 특정 단체나 종목에 편중되지 않도록 명확한 기준 아래 집행해 줄 것을 당부했다.


하중환 위원은 우수선수 영입비 증액 등이 대회 참가 선수들의 경기력 향상으로 이어지지 않는 점을 지적하며 선수 기량 향상을 위해 노력해 줄 것을 당부하고, 시간외근무 수당이 규정대로 지급되고 있는지 복무 관련 점검을 철저히 할 것을 주문했다.


김재우 위원은 최근 개최된 전국장애인체육대회에서의 성적 부진 이유를 짚어보고, 지역 장애인 생활체육인들과의 소통을 강화하고 적극적으로 선수 발굴 및 지도자 양성에 매진해 줄 것을 주문했다.


정일균 위원은 타 특·광역시와 비교해 대구시만 구·군 장애인체육회가 설립되지 않은 것에 대해 언급하며 적극적으로 설립을 독려해 줄 것을 주문하고, 지역 체육 경쟁력을 높이기 위해 재야 우수 선수들을 적극적으로 발굴해 줄 것을 당부했다.


김주범 위원(달서구6)은 대구시 거주 장애인들의 운동 빈도나 생활권 인근 체육시설 인지도가 타 지역과 비교해 최하위 수준임을 지적하며 실질적인 장애인 수요를 반영한 종목 발굴과 생활체육시설 접근성 향상을 촉구했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
