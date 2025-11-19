세운4구역 토지주 "선정릉은 문제없는데 종묘는 왜 안되나"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 종묘와 세운4구역 모습. 연합뉴스

종묘 앞 세운4구역 재개발과 관련해 세운4구역 토지주들이 세계문화유산인 선정릉과의 형평성을 제기하며 반발했다.

세운4구역 토지주들은 입장문을 통해 "세계문화유산인 강남 선정릉은 고층 건물들이 즐비한 강남 핵심 권역 내에 있지만, 2009년 세계문화유산으로 등재됐다"며 "선정릉은 문제없고 종묘는 안 되는가"라고 19일 밝혔다.

이어 "선정릉으로부터 약 250ｍ 지점에는 포스코센터빌딩(151ｍ)과 DB금융센터빌딩(154ｍ)가 있고, 약 500∼600ｍ 지점에는 초고층빌딩인 무역센터빌딩(227ｍ)가 있지만 세계문화유산 등재(취소)가 문제 되지 않았다"고 강조했다.

이들은 또 외국에도 문화유산 옆에 고층 빌딩이 있는 사례가 다수 있다고 전했다. 토지주들은 "영국 윌리엄 왕정의 상징인 런던의 유서 깊은 런던타워는 유네스코 세계유산으로 등재됐고 그 후 문화유산으로부터 약 400∼500ｍ 지점에 재개발이 이뤄졌다"며 "재개발이 완료되자, 세계적 명소가 되어 많은 관광객이 찾고, 국가 경제를 이끌어 가는 핵심 자산이 됐다"고 했다.

일본 도쿄 왕궁도 제시하며 "과감하게 왕궁 주변 고도 제한을 풀어 주변에 200~385m 빌딩군이 숲을 이루고 일본 경제를 살리고, 엄청난 관광객을 불러 모을 수 있도록 했다"고 설명했다.

이들은 "세운4구역은 종묘 정전에서 바라보면 잘 보이지도 않는 측면에 위치하고 있다"면서 "주 시야각 60도 밖에 위치해 잘 드러나지도 않는 지역인데 유독 세운4구역만 콕 집어 맹목적인 높이 규제를 20년 넘게 강제하는 것은 도저히 용납할 수 없다"고 덧붙였다.

앞서 서울시는 세운4구역의 높이 계획을 변경하는 내용을 담은 재정비촉진계획 변경안을 고시했다. 건물 최고 높이는 당초 종로변 55ｍ·청계천변 71.9ｍ에서 종로변 101ｍ·청계천변 145ｍ로 변경됐다.

다만 시는 종묘 경계에서 100ｍ 내 건물은 최고 높이가 27도 각도 안에 들어와야 한다는 앙각 규정을 확대 적용해 종로변은 98.7ｍ, 청계천변은 141.9ｍ로 높이를 계획했다.

이에 국가유산청은 종묘의 문화재적 가치를 훼손할 우려가 있다며, 세계유산영향평가 이행을 요구하고 있다.

세운4구역은 종묘로부터 180ｍ가량 떨어져 있으며 북쪽으로 종묘, 남쪽으로 청계천과 연접해 있다. 종로변과 청계천변은 약 150ｍ가량 거리가 있으며 종묘 정문에서 정전까지의 거리는 약 300ｍ다.





한편, 최호정 서울시의회 의장은 이날 종묘와 세운상가 일대를 방문하고 개발 계획을 점검했다. 최 의장은 "서울은 문화재 보호와 시민의 삶이 공존·상생하는 전통과 현대가 어우러진 도시인만큼 이를 조화롭게 이룬 정책 추진이 필요하다"며 "보존지역은 당연히 보호돼야 하지만 그 범위 밖에 대한 과도한 규제 또한 시정해야 하는 만큼 서울시의회가 시민을 대표하는 입법기관으로서 운용의 묘를 살리는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

