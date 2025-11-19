한림대학교 일송기념사업회, 제12회 일송학술심포지엄 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘인구 감소와 지역, 대학의 지속 발전’ 주제로 강연·토론

지역 활성화·관광 전략·대학 혁신 등 방안 논의

한림대학교(총장 최양희) 일송기념사업회는 19일 한림대학교 국제회의실에서 '인구 감소와 지역 그리고 대학의 지속 발전'을 주제로 '제12회 일송학술심포지엄'을 개최했다.

한림대학 일송기념사업회가 19일 한림대학교 국제회의실에서 '인구 감소와 지역 그리고 대학의 지속 발전'을 주제로 '제12회 일송학술심포지엄'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다(앞줄 오른쪽 두 번째부터 한림대학교춘천성심병원 이재준 병원장, 한림성심대학교 문영식 총장, 학교법인일송학원 윤희성 이사장, 한림대학교 최양희 총장, 한림대학교 도헌학술원 송호근 원장). 한림대학교 제공

이날 학교법인일송학원 윤희성 이사장, 한림대학교 최양희 총장, 한림성심대학교 문영식 총장 등 100여 명이 참석한 가운데 진행됐으며, 올해로 12회를 맞은 일송학술심포지엄은 '인구 감소와 지역 그리고 대학의 지속 발전'이라는 주제로 인구 구조 변화와 지역 사회의 동향, 그리고 대학의 역할을 다각적으로 조명했다.

첫 번째 기조 강연은 조영태 서울대학교 교수(보건대학원)가 '지역대학의 미래 전략을 위한 인구학적 방법론'을 주제로 발표했으며, 이어 주제 발표로 양승훈 경남대학교 교수(사회학과)가 '공간분업과 수도권·지방의 청년 노동시장 문제'라는 주제로, 최규완 경희대학교 교수(호텔관광대학)가 '허브- 스포크 전략 기반 강원 관광 발전 방안'을 주제로, 마강래 중앙대학교 교수(도시계획부동산학과)가 '지역 활성화를 위한 혁신공간 구축'을 주제로, 최영재 한림대학교 교수(미디어스쿨)가 '인구소멸 대응, 한림대의 지속 발전을 위한 혁신 전략'을 주제로 발표했다. 이들은 인구지체 문제에 대한 관심과 적극적인 대응, 지방 청년 일자리 문제에 대한 관심, 강원 관광 활성화를 위한 패러다임의 전환, 직장·주거·오락·교통의 융복합 공간 조성, 대학 혁신 모델 적용 등을 강조했다.

마지막으로 종합토론은 송호근 한림대학교 도헌학술원장이 좌장을 맡아, 김미영 교수(한림대학교 사회학과), 윤은주 교수(한림대학교 MICE기획경영전공), 권오상 대표(퍼즐랩), 홍석민 교수(한림대학교 광고홍보학과) 등이 참여해 지역의 인구감소와 대학의 지속가능한 발전을 위한 심도 있는 분석과 전략을 제안했다.

최양희 총장은 축사를 통해 "일송학술심포지엄은 왕성하게 공부하고 한국과 인류의 현안을 고민하며, 자신의 경륜을 저술하고 지침을 남긴 설립자 故 일송 윤덕선 박사의 뜻을 기린 학술행사이다"며 "오늘 이 자리가 한림대학교와 춘천, 강원도의 지속 발전을 위한 소중한 제안들로 우리 앞길이 또렷해지길 기대한다"고 말했다.





한편, 일송학술심포지엄은 한림대학교를 설립하고 한국 의료와 대학교육 발전에 헌신한 故 일송 윤덕선 박사의 업적을 기리고자 마련되었으며, 학문 공동체가 사회에 부여받은 책무를 성찰하고 미래 대응 전략을 모색하기 위해 기획됐다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

