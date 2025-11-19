AI로 故 김성재 목소리 복원…듀스, 28년만 신곡 발매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 27일 신곡 '라이즈' 공개

1990년대 큰 인기를 누린 힙합 듀오 듀스가 28년 만에 신곡을 발표한다. 고(故) 김성재의 목소리는 인공지능(AI) 기술을 통해 복원돼 노래에 담길 예정이다.

19일 듀스 멤버 이현도가 이끄는 연예기획사 와이드컴퍼니는 듀스가 오는 27일 오후 6시 정규 4집 프로젝트의 신곡 '라이즈(Rise)'를 공개한다고 밝혔다. 듀스가 신곡을 발매하는 것은 1997년 베스트 앨범 수록곡 '사랑, 두려움' 이후 28년 만이다.

듀스 신곡 '라이즈' 발매. 와이드컴퍼니

1993년 결성된 듀스는 '나를 돌아봐', '여름 안에서' 등의 히트곡을 남겼으나, 1995년 해체를 선언했다. 같은해 멤버 김성재도 돌연 세상을 떠났다.

듀스는 이번 신곡에서 김성재의 목소리를 AI 기술로 복원해 당시 듀스의 감성을 재현할 계획이다. 음성 AI 전문기업 소리소리AI와 제휴해 목소리 톤과 질감을 재현하는 엔진을 공동 개발하고 이를 바탕으로 김성재의 목소리를 되살렸다.





듀스는 신곡 발매 당일 광화문 KT스퀘어와 세종문화회관 뜨락에서 특별 청음 행사 '더 사운드 스테이지 위드 KT(THE SOUND STAGE with KT)'를 개최한다. 이와 함께 내년 상반기에는 듀스의 정규 4집도 발매할 예정이다.





