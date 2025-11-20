본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"수출시장 다변화로…올해 수출, 10월까지 전년비 2.3% 증가"

김형민기자

입력2025.11.20 06:00

시계아이콘01분 21초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

코트라 '美관세 영향·수출 다변화' 보고서
지난 1~10월 수출액 약 850조원
수출시장 다변화 품목·美관세 예외 품목,
아세안·EU·대만·중남미로 수출 증가
관세·갈등발 미국·중국 감소분 만회
시장·품목·주체 다변화, '수출 5강' 기대

대한무역투자진흥공사(코트라)는 지난 19일 '미국 관세 영향 및 수출시장 다변화 동향 분석' 보고서를 발간하고 이를 통해 지난달 말까지 우리 수출이 전년 동기대비 2.3% 증가한 5792억달러(약 850조)를 기록 중임을 확인했다고 20일 밝혔다.


"수출시장 다변화로…올해 수출, 10월까지 전년비 2.3% 증가" 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스
AD

보고서는 관세 등 급변하는 통상환경 속에서도 우리 수출이 성장세를 유지하며 역대 최고치를 기록하고 있는 요인과 수출시장 다변화 효과를 분석했다.


이에 따르면, 지난달 말까지 올해 지역별 수출액은 아세안(+51.8억달러·5.5%), 유럽연합(EU)(+21.2억달러·3.9%), 대만(+135.3억달러·51.0%) 등으로의 수출이 크게 늘면서, 관세와 무역갈등으로 생긴 미국(53.2억달러)과 중국(41.9억달러) 수출량의 감소분을 만회할 수 있었던 것으로 파악됐다. 시장다변화 노력이 효과를 봤다는 분석이다.


수출시장 집중도지수(허핀달-허쉬만지수·HHI)를 분석한 결과도 지난 1~9월 중 집중도 지수가 896→791로 점차 완화되며 시장 다변화 효과가 명확하게 드러났다. 실제 대미 수출 비중은 지난 1월 18.9%에서 17.2%로 낮아지고 그 자리를 아세안·대만 등 글로벌사우스 등 대체 시장이 차지한 것으로 확인됐다.


특히 품목별로 미국발 고관세 대상 품목을 수출하는 일부 기업들이 관세 위기에 대응하기 위해 수출 시장다변화를 빠르게 추진한 것으로 파악됐다.


자동차, 철강 등 미 품목별 관세 대상 품목을 살펴보면, 지난 1월 대미 수출 비중은 34%에 달했지만, 9월에는 30%까지 낮아지며 동 차이가 대체 시장으로 다변화됐다. 자동차의 경우, 대미 수출을 EU·CIS 시장으로 다변화, 수출 품목도 전기차·중고차 등으로 다양해지며 대미 수출이 14.1% 줄었음에도 총수출은 2.3% 증가했다. 일반기계, 철강제품도 대미 수출 감소분을 시장 다변화로 만회하는 추세다.


K-소비재 대표 주자인 화장품류도 K-컬처와 산업이 선순환하면서 총수출 증가와 시장 다변화 성과가 동시에 나타났다. 지난 8월부터 화장품 용기류의 알루미늄 함량에 대해 미국이 품목별 관세를 부과했음에도 불구하고, 미국 시장 점유율 1위를 유지했고 대미 수출액도 1~9월 누계 18.1% 증가한 17억 달러를 기록했다. 시장 다변화 지수 역시도 개선됐다.


미국발 고관세 예외 품목인 반도체, 의약품 수출도 세계 수요 증가, 우리 기업 경쟁력 향상으로 수출 실적, 수출시장 다변화 모두에서 성과를 거뒀다. 반도체는 인공지능(AI) 투자 확대 등에 힘입어 대미 수출이 22% 증가한 89억 달러를 기록, 아세안·대만 등으로 수출시장 다변화 효과도 두드러져 수출 효자 노릇을 했다.


5대 소비재 중 식품, 화장품에 이어 올해 수출 100억 달러 돌파가 예상되는 의약품 수출도 호조를 보였다. 팬데믹을 거치며 인지도가 올라간 K-의약품 수출은 고관세 영향도 비껴가며 대미 수출은 45%, 대 세계 수출은 18% 증가했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

강경성 코트라 사장은 "보호무역과 자국중심주의 확산으로 통상환경이 급변하고 있지만 이를 수출 다변화 기회로 활용하면 수출 5강 시대를 앞당길 수 있다"며 "글로벌 사우스 중심의 시장 다변화, K-소비재, AI 등 품목 다변화, 수출기업 수 확대에 총력을 다해 기여하겠다"고 했다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기