무안군, 공항 통합 이전 정부안 '긍정 신호'

"선 이전·지원책 진전…군민 의견 반영"

전남 무안군이 광주 민·군공항 통합 이전과 관련한 정부 중재안에 대해 긍정적 평가를 내놨다.

4자 사전협의에 참석한 김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 김산 무안군수, 김용범 대통령실 정책실장(왼쪽부터). 무안군 제공

김산 무안군수는 19일 서울에서 열린 대통령실 주재 4자 사전협의(대통령실·광주시·전남도·무안군) 직후 "그동안 요구해온 핵심 조건에서 의미 있는 진전이 확인됐다"고 밝혔다.

이날 협의에서는 광주 민간·군공항 통합 이전을 둘러싼 주요 쟁점을 놓고 폭넓은 논의가 진행됐으며, 각 자치단체는 그동안의 입장을 허심탄회하게 공유한 것으로 전해졌다.

김 군수는 특히 전남 무안군이 제시해온 3대 요구조건 가운데 ▲광주 민간공항의 '선(先)이전'▲광주시의 약 1조원 규모 지원책 마련 등에 대해 "실질적 진전이 있었다"고 평가했다.

다만 그는 "전남 무안군 발전과 연계한 국가산단 조성, 첨단산업 구축 등 국가 차원의 인센티브가 군민을 설득할 수 있는 수준인지 면밀한 검토가 필요하다"며 신중한 입장도 덧붙였다.

군은 정부가 연내 최종 합의를 목표로 추진 중인 6자 TF 회의에 적극 참여해 △3대 요구조건의 완전 반영 △군민 대상 충분한 보상 △미래 먹거리 확보 방안 마련 등을 최우선 과제로 삼겠다는 계획이다.





군은 이를 위해 부군수를 단장으로 한 '광주 민·군공항 이전 대응 TF팀'을 한층 강화하고, 사회단체·전문가·언론·주민 등 다양한 군민 의견을 수렴해 정책에 반영한다는 방침이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

