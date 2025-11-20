본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[1mm금융톡]신한금융 차기회장 레이스 시작…눈여겨볼 부분은

김혜민기자

입력2025.11.20 07:33

수정2025.11.20 08:08

시계아이콘01분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

현직 진옥동 '우위' 분석 속
최대 실적 낸 정상혁 '다크호스' 가능성도
'비공개' 외부인사가 의외의 복병될지도 관심

신한금융그룹 차기 회장 자리를 둘러싼 경쟁이 본격 시작됐다. 회장후보추천위원회(회추위)는 지난 18일 최종 후보군을 4명으로 압축하고 외부에 공개했다. 내부에서는 진옥동 현 신한금융지주 회장과 정상혁 신한은행장, 이선훈 신한투자증권 사장이 이름을 올렸으며, 본인 의사로 신원을 비공개한 외부 후보 1명도 최종 경쟁에 참여한다.

[1mm금융톡]신한금융 차기회장 레이스 시작…눈여겨볼 부분은 신한금융그룹 차기 회장 후보군으로 선정된 진옥동 신한금융지주 회장, 정상혁 신한은행장, 이선훈 신한투자증권 사장. 본인 요청으로 신원을 공개하지 않는 외부 후보까지 총 '4파전'으로 치러질 예정이다.
AD

금융권의 가장 큰 관심사는 진 회장의 연임 여부다. 진 회장은 2022년 당시 3연임이 유력했던 조용병 회장을 제치고 신임 회장으로 선임됐다. 이후 3년간 실적을 안정적으로 유지하고 기업가치 제고에 힘쓰며 내부·외부에서 긍정적인 평가를 받았다. 이에 따라 연임 가능성이 높다는 전망이 우세하다. 사실상 '1강' 구도라는 분석도 나온다. 신한금융의 핵심 주주인 제일교포 주주들의 두터운 신임을 받는 것도 연임 구도에 힘을 싣는다. 그는 신한은행 일본 오사카지점장, 일본법인 SBJ은행 법인장 등 18년간 현지에서 근무해 폭넓은 네트워크를 구축했다.


경쟁 후보 중 가장 강력한 대항마로는 정상혁 행장이 거론된다. 정 행장은 2023년 2월 신한은행장으로 취임해 2년 임기를 채운 뒤, 지난해 말 5대 시중은행 중 유일하게 연임에 성공했다. 그룹 내 13개 계열사 중 9곳의 수장이 바뀌는 인사태풍 속에서도 2년 임기를 보장받으며 입지를 재확인했다. 이 같은 내부 인정의 밑바탕에는 뚜렷한 실적 개선세가 있다. 그룹의 실적을 이끌고 있는 것은 물론, 지난해에는 신한은행을 6년 만에 리딩뱅크 반열에 다시 올려놨다. 신한은행에서 35년간 근무한 내부 출신으로, 조직 이해도가 높다는 점도 강점으로 꼽힌다.


이번 최종 후보군에서 가장 의외라는 평가를 받은 인물은 이선훈 사장이다. 1999년 신한투자증권에 입사한 그는 2022년 SI증권 대표이사로 잠시 자리를 옮겼다가 지난해 1월 자산관리부문장으로 복귀했다. 그해 8월 1300억원 규모의 파생상품 관련 사고가 발생하자 이를 수습할 '소방수'로 선임됐고, 올 1월부터 신한투자증권을 이끌고 있다. 외부 증권사 최고경영자(CEO)를 경험해 내부 후보임에도 내부 이해도에 외부 시각까지 갖췄다는 평가를 받는다.


아직 공개되지 않은 외부 후보가 단순히 들러리에 그치지 않고 의외의 복병이 될 가능성도 주목된다. 신한금융은 상대적으로 내부 이해도 등 준비가 미흡할 수 있는 외부 후보를 위해 회추위 개시를 앞당겼고, 최종 후보군 확정부터 최종 면접까지 보름여 간의 기간을 부여했다. 회추위는 최종 면접 전 외부 후보자를 위한 별도 간담회도 마련해 그룹에 대한 이해도를 높일 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최종 후보는 다음 달 4일 개인 발표와 면접 등을 거쳐 확정되며, 내년 3월 정기 주주총회에서 공식 선임된다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기