‘효성해링턴 플레이스 영주 더리버’ 24일부터 정당 계약… 금융혜택 눈길

정진기자

입력2025.11.19 17:05

경북 영주시 휴천동 일원에 공급되는 '효성해링턴 플레이스 영주 더리버'가 11월 24일(월)부터 26일(수)까지 3일간 정당계약 일정에 돌입한다.


이 단지는 계약금을 기존 10%에서 5%로 낮추고 1차 계약금 1천만원 정액제로 수요자들의 부담을 한층 더 줄였으며, 중도금 무이자 혜택을 제공해 입주 시까지 계약금 외 추가적인 자금 지출이 필요없다. 각종 금융혜택은 물론 무제한 전매가 가능한 메리트를 갖추고 있는 만큼 계약이 빠르게 마감될 것으로 기대되고 있다.


'효성해링턴 플레이스 영주 더리버'는 경북 영주시 휴천동 일원에 지하 3층~지상 20층, 7개 동, 전용 84㎡A·B, 99㎡, 총 445세대 규모로 들어선다.


백두대간의 정기가 천마산과 철탄산을 거쳐 서천과 만나는 터에 자리한 '효성해링턴 플레이스 영주 더리버'는 예로부터 풍수 명당으로 꼽혀왔다. 단지는 영주 원도심의 완성된 인프라와 수변 입지를 동시에 누릴 수 있으며 홈플러스, 농협파머스마켓, 신영주번개시장 등 대형 상업시설은 물론 영주적십자병원, 영주국민체육센터, 문화예술회관 등 운동·문화·의료 인프라를 한 생활권에서 편리하게 이용할 수 있다.


교육 환경도 우수하다. 도보 통학이 가능한 영주남부초·병설유치원은 물론 대영중·영주중·대영고 등 지역을 대표하는 명문학군이 인근에 위치해 있다. 초·중·고로 이어지는 연속형 학습 환경이 갖춰져 학부모 수요의 만족도 역시 높다.


교통 인프라도 완성형이다. KTX 중앙선·영동선·경북선이 지나는 영주역이 인근에 있으며, 이를 통해 서울 청량리까지 약 1시간 40분대, 안동까지 약 20분대 이동이 가능하다. KTX-이음 개통 이후 전국 주요 도시로의 접근성이 크게 향상돼 광역 교통환경의 이점이 더욱 부각되고 있다.


여기에 중앙고속도로 영주IC를 비롯해 국도 5호선·36호선, 중부내륙고속도로(문경 연결)가 인근에 위치해 대구·안동·문경·제천 등 인근 주요 도시로의 차량 이동도 수월하다. 철도와 도로를 모두 활용할 수 있는 복합 교통 환경으로 출퇴근은 물론 주말 여가와 광역 이동까지 편리하게 누릴 수 있다.


이 외에도 영주 첨단베어링 국가산업단지(2027년 준공 예정), 영주역세권 도시재생뉴딜사업, 1조2천억 원 규모의 무탄소 전원개발사업(청정수소 발전소·BESS 건설) 등 대형 개발 호재를 품고 있다. 산업단지 조성, 교통 인프라 확충, 청정에너지 사업이 결합된 '직주근접형 신산업 클러스터 도시'로의 전환이 가속화되고 있는 만큼 향후 주거 수요를 꾸준히 확대시킬 것으로 전망된다.


단지 설계는 쾌적한 일상을 위한 배려가 세밀하게 반영돼 있다. 개방감과 채광, 수납 효율을 극대화한 설계와 가변형 구조를 적용해 공간 활용도를 높였으며, 피트니스센터·사우나·실내골프연습장·주민카페·독서실·어린이집 등 프리미엄 커뮤니티 시설은 입주민의 여가와 휴식을 한층 풍부하게 한다. 커뮤니티 광장(그린가든·휘게가든)과 약 1,630평 규모의 특화 조경 공간도 조성돼 사계절 내내 쾌적한 주거 환경을 제공한다.


특히 일부 전기차 충전구역(45대 중 7대)을 제외한 전세대 주차장을 지하에 배치한 보행자 중심 단지 설계와 세대당 1.43대의 넉넉한 주차 공간(확장형 주차 52.27%)이 더해져 주거 편의성과 쾌적성이 한층 강화됐다는 평가다.


분양 관계자는 "수변 입지와 원도심 인프라, 교육·교통·개발 호재까지 한 번에 갖춘 데다 전체 계약금 5%에 1차 계약금 1천만원만 납부하면 되고, 중도금 무이자 혜택으로 입주 시까지 추가 부담이 거의 없는 점, 무제한 전매가 가능한 점 등 금융 메리트가 더해지면서 수요자들의 관심이 더욱 높아지고 있다"면서 "부담을 크게 낮춘 다양한 혜택과 우수한 입지·상품성을 고려할 때 정당계약에서 빠르게 완판 될 것으로 기대된다"고 말했다.


한편 효성해링턴 플레이스 영주 더리버 견본주택을 방문하는 상담 고객을 대상으로 오는 12월 14일까지 삼성 비스포크 청소기, 발뮤다 전기주전자, 닌자 무선 포터블 블렌더, 디퓨저 무드등 등 다양한 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다.


또한 정당계약일 1일차인 11월 24일 계약 고객에 한해 삼성 75인치 TV가 특별 사은품으로 제공되며, 청약당첨 후 계약까지 완료한 고객에게는 쿠쿠 음식물 처리기도 제공된다.


효성해링턴 플레이스 영주 더 리버의 견본주택은 경상북도 영주시 가흥동에 마련돼 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
