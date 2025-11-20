한상린 한양대 교수, 상전유통학술대상…"ESG 역할 조명 성과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데 유통군, '상전유통학술상' 시상식

수상자 6명에 총상금 1억원 수여

기업이 유통학계 학술인 후원…국내 유일 행사

롯데 창업주 故신격호 회장 호에서 명명

롯데 유통군과 한국유통학회는 19일 서울 송파구 시그니엘 서울에서 '제7회 상전유통학술상' 시상식을 개최했다고 20일 밝혔다.

상전유통학술상은 유통학계의 우수 연구자를 발굴하고 양성하기 위해 2019년 제정된 상으로 고(故) 신격호 롯데그룹 창업주의 호(상전·象殿)를 따 명명됐다. 기업이 유통학계 학술인들을 후원하는 유일한 학술상이다. 올해는 학술대상 1명을 비롯해 학술·정책·물류 3개 부문에서 최우수학술연구상 4명, 신진학술연구상 1명 등 총 6명의 수상자에게 총 1억원의 상금을 수여했다.

한상린 한양대 교수. 롯데 유통군 제공

올해의 학술대상은 한상린 한양대 교수가 수상했다. 한 교수는 국내 대표 유통분야 학술지 '유통연구'에 최다 논문을 발표하는 등 국내외 주요 학술지에 총 184편의 논문을 게재하며 유통학 연구 발전에 기여한 공로를 인정받았다. 특히 2021년 '경영학연구'에 발표한 ESG(환경·사회·지배구조) 연구 논문은 기업의 ESG 활동이 소비자 인식에 미치는 심리적 메커니즘을 규명해 ESG 경영의 역할과 중요성을 본격 조명한 선도적 연구로 평가받는다.

해당 논문은 국내 대표 학술 플랫폼 '디비피아(Dbpia)'에서 국내 사회과학 분야 최다 인용 논문으로 기록됐다. 한 교수는 앞서 제2회 상전유통학술상에서 학술부문 최우수상을 수상한 바 있으며, 한국유통학회 고문으로 대형마트와 전통시장의 상생방안 등 유통산업의 지속가능한 발전에 대한 논의를 이끌고 있다.

학술부문 최우수상에는 김창주 일본 리츠메이칸대학교 교수와 허원무 인하대학교 교수가 각각 선정됐다. 김 교수는 지금까지 80편 이상의 논문을 발표했으며, 이 중 42편은 국제저널에 게재되는 등 국내외 유통학 발전을 이끌었다는 평가를 받는다. 또 한일 유통학회 간 교류 활성화에 가교 역할을 해왔다. 허 교수는 서비스와 산업재 유통 분야를 중심으로 국내외 약 170편의 논문을 저술하고, 산학포럼을 통해 인공지능(AI)과 디지털 트렌드를 공유하며 유통 현장에 적용 가능한 전략을 제시하는 데 힘썼다.

제7회 상전유통학술상 시상식에서 수상자들이 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터)박경도 한국유통학회장, 이태희 계명대 교수(최우수상 물류), 허원무 인하대 교수(최우수상 학술), 한상린 한양대 교수(학술대상), 김창주 리츠메이칸대 교수(최우수상 학술), 이성호 국립한밭대 교수(최우수상 정책), 이예령 화성의과대 교수(신진연구상), 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장. 롯데 유통군 제공

정책부문 최우수상은 이성호 국립한밭대 교수가 받았다. 이 교수는 대형 유통시설 규제 효과와 전통시장 디지털 전환 상생 방안 연구를 통해 정부와 산업계의 정책 개선에 활용 가능한 근거를 제시하고 균형 잡힌 유통정책 방향을 제안했다. 또 이태희 계명대 교수는 물류부문 최우수상을 수상했다. 이 교수는 국제물류와 공급망관리(SCM) 분야에서 다수의 논문을 발표하며 국제 물류 연구의 저변 확대에 기여했으며, 글로벌 환경 변화 속 국제 물류와 국제 운송 분야의 중요성을 알리고 있다.

미래 유통학계를 이끌어갈 신진연구상은 이예령 화성의과대 교수가 수상했다. 이 교수는 온·오프라인 유통 채널에서 마케팅 성과로 이어지는 과정을 실제 데이터를 통해 검증하는 등 계량 분석 기반의 연구를 지속하고 있다. 특히, 디지털 마케팅에 관한 다수의 논문을 발표하는 등 신진 연구자로서 연구 역량을 인정받았다.





김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장은 "기술혁신을 기반으로 변화하는 유통 산업이 새로운 성장 동력을 확보하는 데 학계의 연구성과가 큰 힘이 되고 있다"며 "롯데 유통군이 우수한 학술인 지원에 앞장서며 유통산업의 혁신 방향을 제시하도록 노력하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

