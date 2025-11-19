대진대-경성대, 보건과학·약학대 MOU체결…의료분야 전문인재 양성 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대진대학교(총장 장석환) 보건과학대학과 경성대학교(총장 이상근) 약학대학은 교육·연구, 학문 분야 협력을 강화하기 위해 손을 맞잡았다. 양 대학은 지난 17일 부산 경성대학교 약학대학 회의실에서 학술교류 및 공동발전을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

대진대학교 보건과학대학과 경성대학교 약학대학이 지난 17일 부산 경성대학교 약학대학 회의실에서 학술교류 및 공동발전을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 있다. 대진대학교 제공

이번 협약은 보건·약학 분야에서의 전문성과 교육역량을 바탕으로 양 대학이 긴밀한 협력 체계를 구축하고, 지속가능한 학문적 교류를 추진하자는 취지에서 마련됐다. 협약에는 ▲학생 및 교원 교류 ▲공동연구 및 학술행사 개최 ▲학술자료 및 정보 교환 ▲기타 상호 합의한 분야 등 실질적인 협력 방안이 포함됐다.

협약식에는 대진대학교 보건과학대학 채원석 학장과 경성대학교 약학대학 강재선 학장을 비롯해 양교 주요 관계자들이 참석해 상호 협력 의지를 다졌다.

두 대학 관계자는 "이번 협약을 계기로 양 대학 간 교육·연구 네트워크가 더욱 활성화되기를 기대한다"며 "특히 보건과학과 약학의 연계는 생명과학과 ICT 기술을 융합해 새로운 치료법을 개발하는 BT융합형 전문가 양성, 바이오 R&D 경쟁력 강화, 의료분야 전문인재 양성으로 경기북부 의료 접근성 제고 및 공공의료 정책 환경 변화에 대응할 수 있는 기반이 될 것"이라고 말했다.

이번 체결을 통해 대진대학교는 최근 선정된 의과학전문대학원과 함께 약학분야를 확대함으로써 의료분야 교육 및 연구를 한층 강화할 계획이다.





한편, 양 기관은 향후 정례회의와 실무협의를 통해 공동연구, 교과목 개발, 학생참여형 프로그램 운영 등 구체적인 협력 방안을 지속적으로 논의할 방침이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

