김효주와 최혜진, 12월 부산 출격

이벤트 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치

황유민, 박현경, 이예원, 배소현 등판

팀 대결 방식, 상금 50% 기부금 전달

김효주와 최혜진이 12월 부산에 뜬다.

여자 골프 이벤트 대회인 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치가 12월 6일부터 이틀간 부산 기장군 아시아드 컨트리클럽에서 열린다.

이번 대회는 해외파와 국내파의 대결이다. 해외파인 김효주, 최혜진, 황유민과 국내파 박현경, 이예원, 배소현이 팀을 이뤄 승부를 가린다. 황유민은 2025시즌까지 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 뛰었으나 2026시즌 미국 진출을 앞두고 있어 해외파로 분류됐다.

해외파와 국내파가 12월 부산에서 이벤트 대회 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치를 펼친다. 지애드스포츠 제공

백송홀딩스·부산일보 채리티매치의 총상금은 3억원이다. 우승팀 2억원, 준우승팀 1억원을 받는다. 하루에 3개의 싱글 매치플레이가 열린다. 이틀 동안 총 6경기다. 상금의 50%는 좋은 곳에 사용하는 기부금으로 쓰인다.





입장권은 19일 오후 5시부터 온라인 티켓 판매 사이트 티켓맨에서 살 수 있다. 대회 관련 자세한 내용은 지애드스포츠 공식 인스타그램에 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

