전남도, 장애인 스포츠이용권 감액에 뭇매…"이용 못 하는 구조가 문제"

조옥현 의원 "수요 아닌 인프라 부족…예산 감액은 잘못"

시설·프로그램 확충 시급…장애인 체육은 선택 아닌 권리

전남도의회 조옥현 의원(더불어민주당·목포2)은 19일 열린 전남도 관광체육국의 2026년도 본예산 심사에서 장애인스포츠강좌이용권 예산이 감액된 데 대해 부적절하다며 개선을 촉구했다.

전남도가 제출한 자료에 따르면 2026년도 장애인스포츠강좌이용권 지원 예산은 11억2,000만원으로, 올해(2025년) 예산인 12억3,000만원보다 약 1억원 줄어든 것으로 나타났다. 도는 이에 대해 "집행 실적 부진과 수혜 인원 감소를 반영한 조정"이라고 설명했다.

조옥현 전남도의원

그러나 조 의원은 "예산 감액의 근본 배경에는 장애인이 실제 이용할 수 있는 가맹 시설 부족과 제한적인 프로그램이 있다"며 "필요한 기반이 부족해 이용률이 낮았던 것인데, 이를 이유로 예산을 줄이는 것은 문제의 본질을 간과한 조치"라고 비판했다.

이어 "일부 지역에서는 '9살 어린이가 갈 수 있는 곳이 당구장밖에 없다'는 기사까지 나올 정도로 이용 환경이 열악하다"며 "예산을 줄일 것이 아니라 가맹시설 확대, 홍보 강화, 1인당 지원단가 상향 등 실질적 접근성을 높이기 위한 개선책이 우선돼야 한다"고 강조했다.





그러면서 "장애인의 체육 참여 기회는 선택이 아니라 기본권에 가깝다"며 "예산 감액을 신중히 검토하고 현장에서 실질적으로 활용될 수 있는 지원 구조로 개선해달라"고 주문했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

