제1회 경산시장애인체육대회 개최…생활체육 참여·인재 발굴 기회 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경산시(시장 조현일)는 18일 경산실내체육관 및 종목별 경기장에서 '제1회 경산시장애인체육대회'를 개최했다.

이번 대회는 경산시 장애인의 건강 증진과 생활체육 활성화를 도모하고 시민 모두가 함께하는 포용과 화합의 체육 한마당으로 마련됐다.

AD

경산시장애인체육회가 주최·주관하는 이번 대회는 게이트볼, 당구, 디스크골프, 배드민턴, 슐런, 탁구, 터링, 태권도, 파크골프, 한궁 등 총 10개 종목으로 진행되며 종목별 경기와 시상식이 함께 펼쳐질 예정이다.

특히 이번 대회는 경산시장애인체육회 출범 이후 처음으로 열리는 종합체육대회로, 장애인 생활체육 참여 기회를 확대하고 지역 내 체육 인재를 발굴하는 데 의미가 크다.

경산시는 이번 행사를 통해 누구나 함께 즐기고 소통할 수 있는 체육 환경을 조성함으로써 모두가 어울리는 건강한 도시로 나아가겠다는 목표를 세우고 있다.

조현일 경산시장(경산시장애인체육회장)은 "이번 대회는 스포츠를 통해 서로의 마음을 이해하고, 함께 성장하는 소중한 계기가 될 것"이라며 "장애인과 비장애인이 함께 어울리는 따뜻한 사회를 만들고, 생활 속에서 누구나 쉽게 체육을 즐길 수 있는 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

경산시는 이번 대회를 계기로 장애인체육 활성화와 생활체육 저변 확대, 사회통합 분위기 확산에 박차를 가할 방침이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>