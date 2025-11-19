“지역 치안의 새 장을 열다”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김병우 대구경찰청장, 달성경찰서 신청사 준공식서 상징 행보

대구 서남권 치안의 핵심 거점으로 도약할 달성경찰서 신청사가 새롭게 문을 열었다.

김병우 대구경찰청장은 준공 기념행사에 참석해 테이프 커팅과 기념식재를 함께하며 신청사 시대의 시작을 공식 알렸다.

김병우 대구경찰청장(오른쪽 다섯번째)이 최재훈 달성군수와 관계자들이19일 달성경찰서 준공식에서 테이프 컷팅 하고 있다.

19일 열린 준공식은 증가하는 지역 치안 수요에 능동적으로 대응하고, 주민 밀착형 치안 체계를 강화하기 위한 의미 있는 자리로 마련됐다.

김 청장은 "달성경찰서 신청사는 주민에게 한층 가까운 치안 서비스를 제공하는 든든한 기반이 될 것"이라며 "대구경찰은 지역과 함께 성장하는 안전 생태계를 만들겠다"고 강조했다.

이어진 기념식재는 지역사회와의 지속적인 동행, 그리고 치안의 미래를 상징하는 의미로 진행됐다. 경찰 관계자는 "식재된 나무처럼 새로운 경찰서가 지역의 안정과 신뢰를 단단히 뿌리내리길 기대한다"고 전했다.





신청사는 민원 편의시설과 스마트 치안 인프라를 대폭 확충해 현장 대응력과 주민 만족도를 높이는 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

김병우 대구경찰청장(왼쪽 세번째)이 최재훈 달성군수와 관계자들이 기념식재 하고 있다.





