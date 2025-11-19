국내 대중형 골프장, 31.6% 노 캐디·캐디 선택제

한국대중골프장협회 전문경영인회 개최
각종 통계 발표 및 업계 현안 사항 논의
이상 기후 대비 국산 신품종 잔디 소개
국내 대중형 골프장의 31.6%가 노 캐디 또는 캐디 선택제를 운영하는 것으로 집계됐다.
한국대중골프장협회는 18일 충남 논산시 아리스타 컨트리클럽에서 대중골프장 전문경영인회를 열고 각종 통계 발표 및 업계 현안 사항을 논의했다. 협회 통계에 따르면 전국 대중형 골프장 329개소를 대상으로 조사한 캐디 운영 현황 결과 상시 캐디 선택제·노 캐디 제도를 도입한 곳은 13.7%, 시간대별 캐디 선택제·노 캐디 제도를 운영하는 곳은 17.9%로 나타났다.
협회는 이상 기후 대비 국립산림과학원 개발 신품종 한국잔디 소개, 캐디 운영현황과 내장객 현황 등의 통계자료, 골프장 정책 관련 자료 및 코스관리 주요 정보 등이 수록된 11월 대중골프장 경영 브리프를 회원사에 배포했다.
김태영 협회 부회장은 "캐디는 경기 진행 및 안전 등 골프 경기에서 중요한 역할을 수행하는 전문직이나 지원자 감소와 이용객의 비용 부담 해소 등의 이유로 노 캐디 및 캐디 선택제를 운영하는 골프장이 증가하고 있다"며 "우리나라는 산악 지형의 골프장이 많아 캐디 없이 경기할 때 카트 운행 및 타구 사고 등 안전에 최우선으로 주의를 기울여야 한다"고 당부했다.
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
