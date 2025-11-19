본문 바로가기
목포시 고향사랑기부금 5억 조기 달성

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.19 16:14

기부 4,798건…지역 7대 기금사업 추진

목포시는 19일 고향사랑기부제 모금액 5억원 돌파 했다고 밝혔다. 사진은 이를 자축하는 조석훈 권한대행(가운데)과 목포시 공무원들. 목포시제공
전남 목포시는 고향사랑기부제가 시행 3년 차를 맞은 올해도 의미 있는 성과를 거두며 모금 목표액 5억 원을 조기 달성했다고 19일 밝혔다. 기부 건수는 4,798건으로 집계됐다.


특히 전액 세액공제가 가능한 10만 원 이하 기부 비율이 98.5%에 달했고, 연령대별 비중은 40대 30.9%, 30대 28.8%, 50대 28.6% 순으로 나타났다. 시는 "직장인들의 연말정산 절세 활용도가 높은 것으로 보인다"고 분석했다.


목표액 달성은 목포를 사랑하는 시민·향우들의 관심과 참여가 이끈 결과로, 시는 모금된 기부금을 2026년에도 지역 복지와 발전을 위한 7개 주요 기금사업에 투명하게 활용할 방침이다.


7개 기금사업에는 ▲여성폭력피해자 보금자리 조성 ▲참전유공자 방한모 지원 ▲고향 부모님 병원동행 안심케어 ▲행복밥상 만인동락 ▲유기동물 입양 꾸러미 ▲임산부 백일해 무료 예방접종 ▲자립준비청년 교육비 지원 등이 포함된다.


조석훈 목포부시장은 "목포를 아껴주시는 모든 분들의 따뜻한 기부에 깊이 감사드린다"며 "기부금이 지역사회 어려움을 해소하고 모두가 행복한 목포를 만드는 밑거름이 되도록 철저히 관리하겠다"고 말했다.


시는 11월부터 10만 원 이상 기부자에게 최대 네이버페이 5만 원 상품권을 제공하는 특별 이벤트도 진행하며 참여 확대를 유도하고 있다.


한편, 고향사랑기부제는 주소지를 제외한 지자체에 연간 최대 2,000만 원까지 기부할 수 있으며, 10만 원까지 전액 세액공제가 가능하고 기부금의 30%에 해당하는 답례품을 제공받을 수 있다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

