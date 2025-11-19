ETRI, 'AI 테스팅' 국제표준 제정…"5년 만의 결실"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능(AI) 시스템의 안전·신뢰성을 검증할 국제표준이 국내 연구진 주도로 제정됐다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 AI 시스템의 테스트 절차와 방법론을 정의한 'AI 시스템 테스팅 개요' 표준이 국제표준화기구(ISO/IEC JTC1)를 통해 공식 제정됐다고 19일 밝혔다.

AI 테스팅 국제표준 제정을 주도한 전종홍 ETRI 책임연구원(오른쪽)과 공동 에디터이자 의장인 스튜어트 리드 박사(왼쪽). 한국전자통신연구원 제공

이번 성과는 ISO/IEC AI 기술위원회(SC 42)에서 한국이 주도적으로 제정한 최초의 AI 테스팅 핵심 국제표준이라는 점에서 의미를 갖는다. 이는 ETRI가 글로벌 AI 기술패권 경쟁에서 '빠른 추격자(Fast Follower)'가 아닌 '선도자(First Mover)'로 자리매김했음을 보여준다.

'AI 시스템 테스팅 개요' 표준은 AI의 데이터 품질, 모델 성능, 편향성 등 전주기 테스트 방법론을 최초로 정의한 것으로 향후 국제 공인시험, 국제 적합성 시험 평가 등에 활용될 것으로 기대된다.

세부적으로는 기존 소프트웨어 테스트 표준을 AI 시스템에 맞게 확장해 AI 특성에 맞춘 데이터 품질 테스트와 모델 테스트 등 새로운 테스트 단계를 정의했다. 이는 AI 시스템의 핵심 요소인 데이터 품질부터 모델 성능까지 종합적으로 검증할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가받는다.

ETRI는 AI의 잠재적 위험을 사전에 점검하기 위해 '위험 기반 테스트' 개념도 도입했다. 이를 통해 ▲AI 편향성 검증을 위한 '편향성 테스트' ▲입력값 변화를 이용한 '적대적 테스트' ▲운영 중 성능 저하를 확인하는 '드리프트 테스트' 등 AI 특화 테스트 절차를 구체화했다.

이 표준은 앞으로 제정될 AI 레드팀 테스팅과 생성형 AI 테스팅 등 후속 표준의 기반이 되는 '총론' 성격의 표준으로 활용될 것으로 기대된다.





방승찬 ETRI 원장은 "AI의 안전성과 신뢰성을 확보하는 것은 AI 시대의 핵심 과제"라며 "AI 시스템 테스팅의 국제표준 제정은 한국이 AI 기술을 넘어 AI 테스팅과 평가 규범까지 선도하는 초석이 될 것"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

