경과원, 19일 한국관세사회와 수출기업 지원 '업무협약'

경기도경제과학진흥원이 19일 한국관세사회와 업무협약을 체결했다.

경과원은 이날 경과원 동부거점센터에서 한국관세사회와 도내 중소기업의 통관 부담 완화 및 관세 리스크 대응 강화를 위한 '지역경제 활성화 수출애로 지원 협력' 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

이날 협약은 글로벌 보호무역주의 심화와 주요 교역국 간 갈등으로 어려움을 겪는 중소기업의 안정적 해외시장 진출을 지원하기 위해 마련됐다.

경기도경제과학진흥원이 19일 도내 수출 기업 지원을 위해 한국관세사회와 업무협약을 체결했다. 경기도경제과학진흥원 제공

두 기관은 이날 협약에 따라 ▲관세·통상 자문 및 맞춤형 컨설팅 ▲수출역량 강화 교육·세미나 ▲기업 네트워킹 및 현장 애로 해결 ▲지속 가능한 수출지원 체계 구축 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

경과원 균형발전본부는 도내 31개 시·군 수출기업을 대상으로 해외시장개척단 파견, 수출물류비 지원 등 시군 현장 밀착형 지원을 수행하고 있다





안경우 경과원 균형발전본부장은 "이번 협약은 중소기업의 통관·관세 애로를 사전에 해소할 수 있는 협력 기반"이라며 "전문 자문을 강화해 기업들이 통상 리스크를 사전에 줄일 수 있도록 지속 가능한 수출 생태계를 구축하는 데 경과원이 적극적인 역할을 하겠다"고 말했다.





