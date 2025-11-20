본문 바로가기
솔랩, 두피 스케일링 솔루션 ‘헤어루트 아쿠아픽 두피 스케일러’ 출시

정진기자

입력2025.11.20 09:00

샴푸로 해결되지 않는 모공 속 피지·각질·냄새 집중 케어

프리미엄 두피케어 브랜드 솔랩(Solep)이 신제품 '헤어루트 아쿠아픽 두피 스케일러'를 공식 출시했다고 20일 밝혔다. 이번 신제품은 샴푸로는 제거하기 어려운 모공 속 피지·각질·산화노폐물·두피 냄새를 한 번에 관리할 수 있도록 설계된 워터 타입 스케일링 제품이다.


샴푸는 두피 표면 세정에 머물러 모공 속 깊은 노폐물을 완전히 제거하기 어렵다. 솔랩은 이러한 점에 착안해, 전문 두피센터의 스케일링 프로세스를 분석해 제품 개발에 반영했다. 헤어루트 아쿠아픽 두피 스케일러는 1차 모공 딥 클렌징, 각질연화, 2차 세정으로 이어지는 전문 스케일링 3단계 원리를 한 번의 홈케어 루틴에서 구현하는 것이 특징이다.


또한 물 없이 바로 사용할 수 있으며, 샴푸 대신 사용하는 방식으로 바쁜 일상에서도 간편하게 '두피 디톡스'가 가능하다. 프리미엄 지장 온천수를 베이스로 해 민감성 두피도 부담 없이 사용할 수 있도록 저자극 포뮬러를 적용했다.


솔랩은 정식 론칭을 기념해 11월 20일부터 12월 3일까지 공식몰 단독 프로모션을 진행한다. 사전 판매에서 완판된 신제품 스케일러를 구매 고객을 대상으로 전용 두피 브러시 무료 증정(72시간 한정) 혜택이 제공된다. 솔랩 카카오톡 채널 친구 추가 시 즉시 사용 가능한 할인 쿠폰도 지급한다.


솔랩 관계자는 "두피 건강에 대한 관심이 높아지며 전문 스케일링을 일상에서 관리하려는 소비자가 늘고 있다"며 "아쿠아픽 두피 스케일러는 샴푸의 한계를 보완해 모공 속 노폐물까지 정화하도록 설계된 제품"이라고 말했다.


이어 "이번 프로모션을 통해 더 많은 소비자가 손쉽게 두피 개선 효과를 경험하길 바란다"고 덧붙였다.


신제품 '헤어루트 아쿠아픽 두피 스케일러'와 프로모션 상세 내용은 솔랩 자사몰에서 확인할 수 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
