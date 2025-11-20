본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"한투냐, 미래냐" IMA 1호상품, 이르면 12월초 나온다...NH는?

조슬기나기자

입력2025.11.20 07:00

시계아이콘02분 34초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한국투자증권이냐, 미래에셋증권이냐. '한국판 골드만삭스' 도약을 위한 첫 '종합투자계좌(IMA)' 사업자로 2개사가 나란히 지정되면서, 이르면 12월 초 출시될 '1호 상품'의 주인은 누가 될지 관심이 쏠리고 있다. 최근 임원 주가조작 논란에 휩싸인 NH투자증권이 이들에 이어 추가 IMA 사업자로 지정될 수 있을지도 관심사다.


금융위원회는 19일 오후 제20차 금융위 정례회의에서 한국투자증권, 미래에셋증권에 대한 자기자본 8조원 이상의 종합금융투자사업자(종투사) 및 IMA 사업자 지정 안건을 심의·의결했다. 제도 도입 후 8년 만의 첫 사업자 탄생이다. 자기자본 8조원 이상 종투사에 허용되는 IMA는 원금지급이 보장되는 동시에 실적배당을 받을 수 있는 금융상품을 가리킨다.


같은날 금융위는 키움증권에 대한 자기자본 4조원 이상의 종투사 지정 및 단기금융업 인가건도 의결했다. 이에 따라 발행어음 인가가 가능한 종투사는 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 키움증권 등 5개사로 확대됐다. 고영호 금융위 자본시장과장은 "이를 통해 국민들 또한 IMA, 발행어음 등 다양한 투자수단을 확보하고, 종투사의 자산 운용을 통한 수익을 향유할 수 있을 것"이라고 말했다.

"한투냐, 미래냐" IMA 1호상품, 이르면 12월초 나온다...NH는?
AD

◆1호 IMA 상품, 누가 출시하나

시장에서는 나란히 IMA 사업자로 지정된 한국투자증권, 미래에셋증권 중 누가 먼저 1호 상품을 출시할지 주시하고 있다. 현재로선 만기 1년 이상 상품이 1호가 될 가능성이 높다.


그간 '1호 사업자' 타이틀에 가장 적극적인 행보를 보여온 한국투자증권은 제반 사전 절차를 거쳐 12월 초중순 1호 상품을 공개한다는 계획이다. 한국투자증권 관계자는 "초기에는 안정형 상품으로 상품에 대한 신뢰를 쌓은 후, 점진적으로 다양한 투자 상품을 선보일 계획"이라고 설명했다. 한국투자증권은 이번 IMA 지정에 대비해 운용그룹 내 담당 및 2개 부서, 12명의 전담인력을 배치하기도 했다.


미래에셋증권 역시 연내 출시가 기대된다. 먼저 실적배당형 IMA 1호 상품을 시작으로, 이후에는 배당형·프로젝트형 상품으로 라인업을 확대하기로 했다. 이와 함께 키움증권의 첫 발행어음 또한 연내 출시될 예정이다. 3분기 말 기준 자기자본 5조7862억원인 키움증권은 이번 인가로 최대 11조원 규모 자금을 조달할 수 있게 된다.


"한투냐, 미래냐" IMA 1호상품, 이르면 12월초 나온다...NH는?

추가 IMA, 발행어음사업자가 나올지도 관건이다. NH투자증권도 IMA를 신청했지만 미래에셋·한국투자증권보다 늦은 9월 말 신청으로 인해 여전히 심사가 진행 중이다. 다만 최근 내부 고위임원이 미공개 정보를 이용해 부당이익을 챙긴 사실이 주가조작 합동대응단의 타깃이 돼 내부통제 논란에 휩싸인 만큼 인가 여부가 불투명하다는 평가가 나온다. 다만 8조원 종투사의 경우 발행어음 인가건과 달리, 금융사고 여부와 같은 사회적 신용요건을 적용받지는 않는다.


발행어음 부문에서도 아직 삼성증권·메리츠증권·신한투자증권·하나증권을 상대로 한 현장실사 등이 진행되고 있다. 발행어음은 증권사가 자체 신용으로 발행하는 단기 조달 수단으로, 자기자본의 최대 200%까지 자금을 확보할 수 있다. 고 과장은 추가 IMA, 발행어음 사업자 가능성에 대한 질문에 "추가 심사가 여전히 진행 중"이라며 "심사가 끝나는 대로 진행할 것"이라고 원론적 답변만 내놨다.


종투사도 '생산적 금융 시대'

시장 안팎에서는 '생산적 금융'을 앞세워 모험자본 투자를 강조해온 이재명 정부 체제에서 첫 IMA 사업자, 추가 발행어음 사업자가 탄생함에 따라 향후 증권사들의 자금 조달 및 투자 구조에 큰 변화가 일 것이란 전망이 잇따른다. IMA 사업자로서도 골드만삭스와 같은 글로벌 IB로 발돋움하기 위해서는 고객 예탁금을 기업금융 관련 자산 등에 투자할 수 있는 IMA 운용이 필수적이다.


김성환 한국투자증권 사장은 "IMA 도입은 고객 맞춤형 자산 관리와 안정적인 투자 기회를 제공하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 강조했다. 전경남 미래에셋증권 트레이딩사업부 사장 역시 "IMA 도입 취지에 따라 모험자본에 적극적으로 자금을 공급해 생산적 금융으로의 대전환에 기여하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

"한투냐, 미래냐" IMA 1호상품, 이르면 12월초 나온다...NH는?

금융위는 이날 종투사의 모험자본 공급확대를 위한 추가 방안도 마련했다. 먼저 종투사가 모험자본 공급의무(25%)를 준수하는 과정에서 상대적으로 리스크가 낮은 모험자본에 대한 투자쏠림이 발생할 수 있는 만큼, 상대적으로 리스크가 낮은 'A등급 채권 및 중견기업'에 대한 투자액의 경우 투자액이 많더라도 모험자본 의무이행 실적은 모험자본 공급의무액의 최대 30%까지만 인정하기로 했다. 고 과장은 "우선 행정지도를 통해 관리하고, 추후 관련 법령 개정을 통해 제도화할 계획"이라고 설명했다.


종투사의 코스닥 시장 인프라 역할도 강화한다. 모험자본 생태계의 선순환을 위해서는 코스닥 시장의 경쟁력 강화가 필수적이라는 판단에 따른 것이다. 이에 따라 신규 종투사로 지정된 한국투자증권, 미래에셋증권, 키움증권은 코스닥 상장기업에 대한 리서치 보고서 작성을 위한 전담부서를 확대·운영하고, 3개사 평균 300개 상당인 리포트 숫자도 450개 이상으로 늘리기로 했다.


이와 함께 종투사의 모험자본 공급의무 준수여부를 보다 면밀히 점검하고 모험자본 공급역량을 강화하기 위한 민관협의체도 출범한다. 금융위, 금융감독원, 금융투자협회, 종투사, 자본시장연구원 등으로 구성된 협의체는 종투사의 모험자본 공급현황 및 계획을 지속 점검하고, 우수사례를 공유하는 등의 역할을 맡게된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 종투사의 모험자본 공급 등 생산적 분야로의 자금 흐름을 촉진하기 위한 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 개정안은 전날 국무회의에서 의결됐다. 개정안은 오는 25~27일 중 공포 및 시행될 예정이다. 이는 종투사 전체 운용자산에서 발행어음·IMA 조달액의 25%에 상응하는 모험자본 공급 의무화 등의 내용을 골자로 한다. 기존에 발행어음·IMA에 적용되던 부동산 관련 자산의 운용한도도 기존 30%에서 10%로 축소된다. 이는 최근 부동산에 편중된 증권사들의 자금을 모험자본 등 생산적인 분야로 전환할 필요성이 제기된데 따른 것이다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기