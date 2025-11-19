본문 바로가기
'광주 민·군공항 통합이전' 대통령실-지자체 4자 사전협의

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.19 15:09

대통령실 정책실장·전남도지사·광주시장·무안군수 회동
정부 중재안 공감대…6자 협의체 논의 공식화 기반 마련

'광주 민·군공항 통합이전' 대통령실-지자체 4자 사전협의 김영록 전라남도지사(왼쪽)가 19일 서울에서 광주 민간·군공항 통합이전 현안 논의와 관련, 김용범 대통령실 정책실잘(오른쪽), 강기정 광주광역시장(왼쪽 두 번째), 김산 무안군수와 간담회를 한 후 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공
전라남도는 19일 서울에서 대통령실 김용범 정책실장이 주선해 김영록 전라남도지사, 강기정 광주광역시장, 김산 무안군수가 참석한 가운데 광주 민간·군 공항 통합이전 추진을 위한 사전협의를 진행했다고 밝혔다.


이번 회의는 지난 6월 대통령이 광주·전남 타운홀 미팅 중 약속한 '대통령실 주관 군 공항 이전 6자 협의체'의 사전협의로, 그동안 각 기관이 제기한 쟁점을 논의하고 주요 현안에 대한 상호입장을 공유했다.


통합이전 주요 쟁점에 대해 폭넓게 논의했으며, 각 지자체의 입장에 대해서도 허심탄회하게 의견을 나눴다.


사전협의 결과 대통령실과 3개 지자체는 정부에서 마련한 중재안에 대해 큰 틀에서 공감했으며, 12월께 조속한 시일 내에 6자 협의체를 본격 가동하기로 했다.


특히 무안군의 발전을 위한 국가산단 등 첨단산업 기반 조성 등을 적극 추진하기로 했으며, 1조 원 규모의 주민지원사업 재정확보 방안과 호남고속철도 2단계 개통에 맞춰 광주 민간공항을 이전하기 위한 논의도 의견 접근이 이뤄진 것으로 알려졌다.


그동안 여러 난제가 얽혀 진전을 이루기 어려웠던 통합이전 논의가 이번 4자 사전협의를 통해 의미 있는 성과를 거뒀으며, 이는 통합이전 추진에 있어 주민수용성과 긍정적 여론 확산에 크게 기여할 것으로 기대된다.


대통령실과 전남·광주·무안 3개 지방정부는 이번 협의 내용을 바탕으로 실질적 성과가 도출되도록 실무협의회에서 구체적 논의를 이어갈 계획이다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

