새마을금고, ‘어린이 안전동행’ 전국 확산

부산서 약취·유인 예방 캠페인

호신용 경보기 직접 배부

새마을금고중앙회가 어린이 안전 확보를 위한 범정부 캠페인에 선도적으로 동참하며 지역사회 안전망 강화에 나섰다.

지난 18일 부산 광남초등학교에서 열린 어린이 등하굣길 안전 캠페인. 김인 새마을금고중앙회장(가운데 왼쪽), 윤호중 행정안전부 장관 등 관계자들이 학생들에게 경보기와 리플릿을 나눠주며 안전수칙을 안내하고 있다.

새마을금고중앙회(회장 김인)는 18일 부산 수영구 광남초등학교에서 행정안전부 주관 '어린이 약취·유인 예방 합동 캠페인'에 참여해 등하굣길 안전 점검과 현장 홍보 활동을 실시했다고 19일 밝혔다.

이번 캠페인은 최근 전국적으로 발생한 어린이 대상 약취·유인 사건으로 인해 국민적 불안이 커진 가운데, 정부·지자체·교육청·지역기관이 함께 참여하는 전국 단위 안전 강화 프로젝트다. 부산 현장 점검을 시작으로 오는 21일까지 전국에서 순차적으로 진행된다.

현장에는 김인 새마을금고중앙회장과 최훈 지도 이사를 비롯한 임직원이 참여해 ▲아동보호구역 및 안전지킴이집 점검 ▲하교 학생 대상 호신용 경보기 제공 ▲어린이 보호제도·안전수칙 리플릿 배포 등 실질적 예방 활동을 펼쳤다.

특히 학생들에게 나눠진 안전 리플릿에는 위기 상황에서 스스로 대처할 수 있는 행동 요령이 체계적으로 정리돼 있어 주목을 받았다.





김인 회장은 "새마을금고는 지역사회와 함께 성장해온 금융협동조합으로서 아이들의 안전하고 행복한 등하굣길을 지키는 데 기여할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역 안전망 구축에 적극 참여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

