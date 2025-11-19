다나와, 호환 소모품 탐색부터 최저가 구매까지 '소모품 다나와' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공기청정기 필터나 청소기 배터리를 교체할 때마다 복잡한 모델명을 일일이 검색하고 호환 여부를 확인해야 했던 소비자들의 불편함이 크게 해소될 전망이다.

커넥트웨이브가 운영하는 가격비교 서비스 다나와는 제품 모델명만 입력하면 호환되는 소모품을 찾아주고 최저가 구매까지 연동하는 '소모품 다나와' 서비스를 공식 오픈했다고 19일 밝혔다.

'소모품 다나와'는 다나와의 핵심 역량인 방대한 상품 데이터베이스와 가격비교 기능을 결합, 소비자들이 가전이나 디지털 기기를 사용하면서 주기적으로 교체해야 하는 소모품을 찾는 데 들이는 시간과 노력을 획기적으로 줄여주는 서비스다.

이용 방법은 간단하다. 다나와 웹사이트나 앱의 '소모품 다나와' 메뉴에서 자신이 보유한 제품을 검색해 '나의 보유제품'에 담기만 하면 된다. 공기청정기, 청소기, 전기밥솥은 물론 냉장고, 세탁기/건조기, 정수기, 면도기, 복합기와 프린터, 전동공구 등 15개 이상의 광범위한 카테고리를 지원한다.

가령 사용 중인 청소기 모델명을 등록하면 해당 제품에 맞는 정품 및 호환 배터리팩, 필터 등이 자동으로 노출된다. 사용자는 탐색된 소모품 목록에서 다나와의 실시간 가격비교를 통해 즉시 최저가로 제품을 구매할 수 있다.

'나의 보유제품' 관리 기능도 유용하다. 제품의 구매년월이나 특징을 메모할 수 있으며, 소모품의 교체 주기를 설정해 두면 다나와 앱을 통해 구매 시기를 미리 알려주는 알림 기능도 제공한다.

다나와는 '소모품 다나와' 서비스 론칭을 기념해 풍성한 이벤트도 진행한다. '소모품 다나와' 서비스 페이지에서 내가 사용하는 보유제품을 등록한 후 이벤트 페이지에 참여 댓글을 남기면, 추첨을 통해 총 195명에게 네이버페이 포인트 등 다양한 경품을 증한다.





다나와 관계자는 "호환되는 소모품을 찾기 위해 소비자들이 겪었던 불편을 해소하고자 서비스를 기획했다"며, '소모품 다나와'를 통해 복잡한 탐색 시간을 절약하는 것은 물론, 다나와의 강력한 가격비교 기능으로 최저가 구매까지 한 번에 해결할 수 있을 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

