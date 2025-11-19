김예지, '장애인 비하' 박민영 두둔한 지도부에 "이해 어려워"

"박대변인 직접 사과 전달 못받아"
"가만히 있는 건 비겁해 경찰 고소"
김예지 국민의힘 의원은 19일 자신을 향해 장애인 비하 발언을 한 박민영 당 미디어 대변인 사의를 반려하고 구두 경고한 지도부 결정을 두고 "이해하기 어렵다"고 밝혔다.
김 의원은 이날 국회 소통관에서 아동·노인·중증장애인 보호 법안 대표발의 기자회견을 마치고 기자들과 만나 장동혁 대표가 박 대변인에 대해 별다른 징계 없이 '엄중 경고'한 것을 두고 "'인재는 지켜야 한다'는 말씀에 대해 개인 김예지로서는 이해하기 어렵다"고 했다.
이어 "피해자 입장과 당 동료 입장의 적절성이 다르지만 좋은 방향으로 약자와 동행하는 당이 되길 간절히 바란다"고 말했다. 박 대변인이 직접 사과했느냐는 물음에는 "전달받은 바 없다"고 답했다.
송언석 원내대표가 전날 기자간담회에서 박 대변인 논란을 '당 내부의 자그마한 일'이라고 평가한 데 대해선 "갑작스러운 질문에 당황해 경황이 없어 그렇게 얘기한 것이었으면 하는 간절한 바람이 있다"고 했다.
같은 당 신동욱 최고위원이 이날 '김 의원이 어떤 경위로 두 번 연속 비례대표가 됐는지 알 길이 없다'고 말한 데 대해선 "의심스러운 부분에 대해 본인이 확인해보면 의심이 풀리지 않을까 생각한다"고 반박했다.
앞서 박 대변인은 지난 12일 극우 성향 유튜브에 출연해 시각장애인이자 비례대표인 김 의원을 향해 "장애인 (비례대표) 할당이 너무 많아 문제", "눈 불편한 것 빼고는 기득권", "약자성을 무기 삼는 것"이라고 발언했다.
김 의원은 허위사실 유포, 명예훼손 등의 혐의로 박 대변인을 경찰에 고소했다. 그는 "많은 시민이 이것(박 대변인 발언)이 인권침해이자 모욕이라고 말했다"며 "가만히 있는 것은 굉장히 비겁하고 사회를 위한 일이라면 움직여야 한다"고 고소 배경을 밝혔다.
