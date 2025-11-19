추가 보복 나선 中, 日수산물 수입 재개 보름만에 중지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교도 "中, 오염수 모니터링 위해 수입 중단"

아사히 "日, 희토류 수출 규제 강화 우려"

중국이 일본 정부에 일본산 수산물 수입 중지를 통보했다고 교도통신이 19일 보도했다. 일본산 수산물 수입을 재개한 지 보름 만에 다시 중단한 것이다.

중국 정부는 이날 아침 정식 외교 경로를 통해 이 같은 의사를 전달했다.

앞서 지난 7일 다카이치 사나에 일본 총리는 중의원(하원) 예산위원회에서 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'에 해당한다고 밝혔다. 이후 중국은 고강도 비난을 이어가면서 일본 여행·유학 자제 권고에 이어 일본 영화 상영 연기 등 압박 수위를 높이고 있다.

중국은 2023년 8월 일본이 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 처리수) 방류를 시작하자 일본산 수산물 수입을 전면 금지했다.

이후 지난 6월 오염수 방류 이전 수입을 금지했던 10개 광역지자체를 제외한 나머지 지역의 수산물 수입을 재개한다고 했고, 이달 5일 홋카이도 냉동 가리비 6t이 중국으로 향하며 2년여 만에 일본산 수산물 수입을 재개했다. 그러나 보름 만에 다시 수입 중지를 결정한 것이다.

교도통신은 일본 정부 관계자를 인용해 중국 측이 오염수 모니터링이 필요해 수입을 중지한다고 주장했다고 전했다.

중국 외교부는 지난 7일 브리핑에서 일본산 수산물 수출에 대한 관리와 감독을 강화하겠다며 "만약 어떠한 위험 요소라도 발견되면 즉시 법에 따라 수입 제한 조처를 할 것"이라고 밝혔다. 또 후쿠시마 핵 오염수에 대한 국제 모니터링과 중국 자체 샘플 채취 모니터링을 계속 시행하겠다며 일본에 이를 허용할 것을 요청했다.

중국은 일본산 수산물 수입 재개를 결정하면서 일본에 관련 시설 등록과 방사성 물질 검사 증명서 제출 등을 요구한 바 있다.

일본 정부는 중국 정부의 보복 조치가 확대될 가능성을 경계하는 모양새다. 이날 아사히 신문은 일본 정부가 중국의 보복 조치가 희토류 수출 규제 강화로 번지는 것을 우려하고 있다고 보도했다.

희토류 소관 부처인 경제산업성 간부는 "언제 무슨 일이 일어나도 이상하지 않다"고 경계감을 보였다고 전했다.





일본은 센가쿠(중국명 댜오위다오) 열도 영유권을 놓고 중국과 맞붙었다가 희토류 수출 규제로 어려움을 겪은 바 있다. 중국은 2010년 자국 어선과 일본 해상보안청 배가 충돌하자 일본에 대한 희토류 수출을 중단했으며, 2012년에는 일본이 센카쿠를 국유화하자 일본산 제품에 대한 통관 강화와 불매 운동으로 일본 경제에 타격을 줬다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

