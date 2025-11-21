아이디어 실현 끝판왕…대학가는 해커톤 대회 열풍

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한양대서 전국 10개 대학 모여 아이디어 구현

해외로도 발 뻗는 중앙대…인적 교류 확대

동아대도 개최…지방서도 식지 않는 열기

대학들이 인공지능(AI) 인재 양성을 위해 해커톤(hackathon) 대회에 적극적으로 나서고 있다.

한양대서 전국 10개 대학 참여하는 해커톤 대회 열려

지난달 30~31일 한양대학교 ERICA 캠퍼스에서 ‘SUMTECH Hackathon 2025’가 열린 가운데 참가자들이 사진 촬영을 하고 있다. 한양대학교

21일 한양대학교에 따르면 한양대 ERICA SW중심대학사업단은 지난달 30~31일 ERICA 캠퍼스에서 'SUMTECH Hackathon 2025'를 열었다. 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 주최한 이번 대회는 국립순천대학교, 목원대학교, 중앙대학교 등 전국 10개 대학이 참여했다.

해커톤은 해킹(hacking)과 마라톤(marathon)의 합성어로 정해진 시간 안에 팀을 꾸려 아이디어를 기획하고 직접 시제품, 서비스 등을 만드는 대회다. 주로 개발자, 기획자, 디자이너 등 다양한 전공을 지닌 사람들이 역할을 분담해 특정 주제나 문제를 해결하기 위한 결과물을 만드는 행사다.

SUMTECH Hackathon 2025는 '세상을 바꾸는 AI'를 주제로 환경·에너지·모빌리티 등 다양한 분야에서 혁신적인 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다. 총 85명의 학생들이 팀을 이뤄 기획, 개발, 시연 등을 협업했다.

대상은 한양대 ERICA 학생들이 주축이 된 'Perfect Night'팀의 AI 건강 셀프체크 서비스인 '요즘 어때?'가 차지했다. '요즘 어때?'는 사용자의 증상과 감정 상태를 AI 대화로 분석해 병원 연계 및 맞춤형 케어 솔루션을 제공하는 서비스다. 심사위원단은 "기술 완성도뿐 아니라 사회적 가치 실현 측면에서도 뛰어났다"며 학생들의 성장 가능성을 높이 평가했다.

해외로도 발 넓히는 중앙대

해커톤 대회를 해외까지 확장하는 대학도 있다. 중앙대학교 가상융합대학과 실감미디어혁신융합대학 사업단은 지난 9~11일 인도네시아 반둥공과대학교(ITB)와 '2025 CAU-ITB Joint Hackathon'을 인도네시아 ITB 캠퍼스에서 공동 개최했다.

중앙대는 이번 해커톤 대회를 계기로 AI와 미디어 융합 분야의 공동 연구 및 실무형 인재 교류를 확대할 방침이다. ITB는 인도네시아 최고의 공과대학이자 동남아 지역의 창의적 혁신 허브로 다수의 글로벌 프로젝트와 산학협력을 활발히 추진하고 있다.

지난 9~11일 인도네시아 반둥공과대학교(ITB) 캠퍼스에서 '2025 CAU-ITB Joint Hackathon'가 열린 가운데 참가자들이 사진 촬영을 하고 있다. 중앙대학교

이 대회에선 중앙대 학생 2명과 ITB 학생 2명이 1개팀으로 총 5개팀이 꾸려졌다. 중앙대와 ITB 교수진 각 3명은 멘토단으로 활동해 팀별로 멘토링을 제공했다.

이 중 인도네시아 시장 구조와 언어적 차이, 저사양 단말 환경까지 반영해 일자리 매칭 모델을 구현한 'AI 기술을 활용한 구직자 맞춤형 일자리 매칭 플랫폼'이 1위를 기록했다. 이 밖에도 'K-컬처와 패션 트렌드를 결합한 맞춤형 큐레이팅 앱', 'AI를 활용한 폐기물 관리 플랫폼' 등 현지 수요를 반영해 지역 문제 해결에 도움을 줄 수 있는 아이디어가 나왔다.

지방에서도 해커톤 열풍

지방 역시 해커톤 열기가 뜨겁다. 동아대학교 소프트웨어혁신센터는 과기부와 IITP의 지원을 받아 다음날 부산 벡스코와 수영만요트경기장 등에서 'AI 융합 데이터 해커톤 경진대회(AI VOYAGE 2025)'를 개최할 예정이다. 동아대를 비롯해 인하대학교, 부산대학교, 부경대학교 등 4개 대학 학생 15개팀(150여명)이 대회에 참여하기로 했다.

이 대회는 'Explore, Capture, Share'를 주제로 세계 최초 바다 위에서 펼쳐지는 실시간 AI 기반 생성형 콘텐츠 해커톤이다. 참가자들은 AI 데이터 처리, 콘텐츠 제작, 기계·산업 설계, 경영 분석 및 스토리텔링 등 다양한 분야의 융합 역량을 바탕으로 AI 기반 해양 데이터를 분석하고 도시문화 콘텐츠를 창작할 예정이다.





대회에서 생성된 항적 데이터, 이미지, 콘텐츠 등은 공개 데이터셋으로 공유돼 지역 산업계와 연구자들도 활용할 수 있도록 할 방침이다. 요트 항해 경로와 위치 정보를 기반으로 한 항적 데이터 약 1000건 이상, 생성형 AI로 제작되는 이미지·영상 등 콘텐츠 2000건 이상, 각 팀 활동이 실시간으로 공유되며 축적되는 사회관계망서비스(SNS) 반응 데이터 1만건 이상 등 수많은 데이터가 쌓일 것으로 동아대는 추산한다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

