완도군, '청정 전남 으뜸 마을' 4년 연속 우수 시군 선정

중리·양지·봉암·청계·도청2 마을 선정

전남 완도군이 전남도에서 주관하는 '청정 전남 으뜸 마을 사업' 평가에서 4년 연속 우수 시군, 2년 연속 최우수상을 받았다고 19일 밝혔다.

'청정 전남 으뜸 마을 만들기'는 주민 스스로 생활 환경을 정비하고 공동체 문화를 확산하기 위한 사업이다. 완도군에서는 올해 군외면 중리, 신지면 양지, 고금면 봉암, 청산면 청계, 도청2 마을 등 5곳이 우수 마을로 선정됐다.

완도군이 전남도에서 주관하는 '청정 전남 으뜸 마을 사업' 평가에서 4년 연속 우수 시군, 2년 연속 최우수상을 받았다. 완도군 제공

중리마을은 마을 산책로에 태양광 LED 조명을 설치해 야간 안전성을 크게 높였고, 양지마을은 생활 쓰레기 무단 투기 문제 해소를 위해 쓰레기 집적소를 도입했다. 봉암마을은 봉황산 등산로를 정비해 주민과 방문객 편의를 강화했다.

청계마을은 장례식장 외벽을 도자기 벽화로 꾸며 지역 내 새로운 포토존으로 탈바꿈시켰다. 도청2마을은 역사 골목 장미 넝쿨 조성, 으뜸 마을 사진전 개최 등 주민 주도의 경관 개선과 관광 자원 연계를 통한 특성화 활동이 호평을 받았다.

군은 주민 참여형 마을 가꾸기 사업에서 거둔 성과가 다시 한번 입증됐다고 평가했다.





이기석 행정지원과장은 "이번 수상은 주민들이 직접 참여해 만들어낸 값진 성과"라며 "앞으로도 주민 주도의 마을 변화가 지속될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

