앰코테크놀로지, 인천 송도공장 반도체 시험시설 증축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반도체 패키징(후공정) 분야 세계 2위 기업인 앰코테크놀로지가 인천 송도공장 내 시험시설을 증축한다.

19일 인천경제자유구역청에 따르면 앰코테크놀로지코리아는 이날 송도 첨단산업클러스터 내 송도 공장에서 반도체 시험시설(테스트 동) 증축 공사를 시작했다. 착공식에는 강감찬 산업통상부 무역투자실장, 윤원석 인천경제청장, 케빈 엥겔 앰코글로벌 최고운영책임자(COO), 이진안 앰코코리아 대표이사 등이 참석했다.

앰코는 송도 공장에 외국인 직접투자(FDI)로 2661억원을 투입해 오는 2027년 운영을 목표로 지상 4층, 연면적 4만6148㎡ 규모 시험 시설을 지을 예정이다.

앰코코리아가 19일 인천 송도 공장에서 반도체 시험시설 증축 공사를 시작했다. 인천경제자유구역청

AD

이번 대규모 증설은 급증하는 글로벌 반도체 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 투자로 의미가 크다. 첨단 기술력 강화와 반도체 공급망 주도권 확보를 통한 미래 시장 선점은 물론 지역 우수 인재의 신규 고용과 항공물류 활성화 등 다양한 경제적 파급효과가 기대된다.

앰코는 나스닥에 상장된 세계 2위 반도체 패키징·테스트 기업으로 글로벌 시장 점유율 15%를 보유하고 있다. 미국 앰코가 100% 지분을 보유한 앰코코리아는 송도·부평·광주(본사) 등 국내 3개 사업장을 포함해 세계적으로 8개국 20개 사업장을 두고 있다.

특히 송도사업장은 그룹 내 유일한 '글로벌 R&D 및 테스트 허브'로, 연구개발(R&D)부터 반도체 패키징·테스트까지 모든 후공정이 집약된 풀 턴키(통합제공) 시스템을 갖추고 있다. 지난 2016년 말 1조7000억원을 투입해 건립됐으며 현재 4000여 명의 임직원이 근무 중이다.





AD

윤원석 인천경제청장은 "글로벌 기업들의 반도체 공급망 강화, 미래기술 확보 속도전이 치열한 가운데 이뤄진 앰코테크놀로지의 시설 확장을 환영한다"며 "글로벌 반도체 산업 성장에 발맞춰 기업 지원과 투자 유치 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>