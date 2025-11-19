코웨이, 한국 ESG기준원 통합 평가서 A등급 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

환경 A·사회 A+ ·지배구조 B+

코웨이는 한국 ESG기준원(KCGS)이 주관하는 ESG 통합 평가에서 A등급을 획득했다고 19일 밝혔다.

한국 ESG기준원은 국내 대표 ESG 평가 기관으로 매년 약 1000개 상장사를 대상으로 환경·사회·지배구조 분야의 경영 시스템과 성과를 종합 평가해 등급을 부여한다.

올해로 코웨이는 3년 연속 통합 A등급을 획득해 ESG 전반에 대한 체계적인 관리 역량을 인정받았다. 세부적으로 환경 분야에서는 온실가스 배출량 감축, 에너지 사용 실적, 폐기물 발생 실적 등의 항목에서 실질적인 개선 성과를 인정받아 A 등급을 획득했다. 사회 분야에서는 파트너사 동반성장 이행 강화, 생물다양성 보존 활동 등이 높은 평가를 받으며 A+ 등급으로 이어졌다. 지배구조 분야에서는 주주환원정책 강화 및 지배구조 독립성·투명성 강화 등에 대한 긍정적인 평가로 B+ 등급을 획득했다.

코웨이는 2021년 신설한 ESG 위원회를 중심으로 매년 ESG 경영 전략을 고도화하고 있다. 탄소중립 경영체계 구축, 지속가능한 성장 도모, 투명하고 지속가능한 거버넌스 운영 등 세 가지 전략 방향을 수립하고 이에 따른 중점과제를 설정해 전사적으로 실행하고 있다.





코웨이 관계자는 "지속적인 ESG 경영 전략 고도화 및 이해관계자 소통 노력이 이번 평가에서 좋은 결과로 이어졌다"며 "앞으로도 더욱 체계적이고 진정성 있는 ESG 경영 활동을 바탕으로 기업의 사회적 책임에 앞장설 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

