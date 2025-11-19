양양군, 드림스타트 가정 위한 '특별 부모교육 프로그램' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부모의 경청·공감 능력 향상을 통한 건강한 양육환경 조성

강원도 양양군은 19일과 22일 청소년수련관에서 드림스타트 대상 아동의 양육자 56가구를 위한 특별 부모교육 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 부모가 아이의 마음을 깊이 이해하고 일상에서 실천할 수 있는 양육 기술을 익히도록 돕는 실천 중심 프로그램으로 구성됐다.

교육은 부모교육 전문 강사이자 생각발전치유연구소 대표인 이윤서 강사가 맡아 부모의 변화와 성장을 이끌어낼 예정이다.

첫 번째 강의에서는 부모와 아이의 기질을 확인하고 닮은 점을 찾아보며, 아이의 행동과 감정의 뿌리를 이해하는 시간을 갖는다. 두 번째 강의에서는 아이의 마음을 읽고 반응하는 공감 대화 연습, 그리고 감정코칭 실습을 통해 가정에서 실천할 수 있는 소통 방법을 다룬다.

군은 이번 부모교육을 통해 부모가 아이의 감정을 이해하고 긍정적인 소통 습관을 형성할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있다. 실제 생활에서 바로 활용할 수 있는 실천 중심의 내용으로 구성된 만큼, 부모와 자녀 간의 관계 개선에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

교육 종료 후에는 만족도 조사를 실시해 프로그램 운영 결과를 평가하고, 향후 부모교육에 대한 수요를 파악할 계획이다. 이를 바탕으로 보다 실효성 있는 부모지원 프로그램을 지속적으로 개발·운영할 예정이다.





군 관계자는 "이번 부모교육은 부모와 자녀가 서로를 이해하며 함께 성장할 수 있는 소중한 시간이 될 것"이라며 "앞으로도 건강한 양육환경 조성을 위해 다양한 부모교육 프로그램을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.





