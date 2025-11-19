12·29 참사 조사 공청회 내달 개최…유가족 “강행 납득 못해”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항철위 “중간 조사 공개”…FDR·CVR 제시

유가족 “국토부 영향…조사 중단·이관 요구”

12·29 제주항공 여객기 참사를 조사 중인 항공철도사고조사위원회(이하 항철위)가 다음 달 4∼5일 중간 조사 결과 발표 성격의 공청회를 연다. 조사 절차의 투명성을 강조한 자리지만, 유가족단체는 "협의 없는 강행"이라며 반발하고 있다.

지난 4월 22일 전남 무안국제공항에서 제주항공 여객기 사고 원인을 조사 중인 항공철도사고조사위원회 관계자들이 방위각 시설(로컬라이저) 현장 조사하고 있다. 연합뉴스

항철위는 19일 "12·29 제주항공 여객기 참사 사고조사 공청회가 내달 4일부터 5일까지 서울 글로벌센터 국제회의장에서 열린다"고 밝혔다. 공청회는 항공기 사고 조사절차 12단계 중 8단계로, 지금까지 확인된 사실관계와 기술적 쟁점을 정리하는 과정이다.

첫날에는 조류와 방위각시설, 둘째 날에는 기체(엔진)와 운항을 주제로 한 세션이 진행된다. 조사관 설명 뒤 분야별 전문가와 관계자 질의응답 순으로 이뤄지며, 항철위는 비행기록장치(FDR)·조종실음성기록장치(CVR) 등 핵심 자료도 가능한 범위에서 제시할 계획이다. 전 과정은 유튜브로 생중계된다.

항철위 조사를 신뢰할 수 없다며 조사 중단을 요구해온 유가족단체는 공청회 강행에 강하게 반발했다.





김유진 유가족협의회 대표는 "사고 책임을 져야 하는 국토교통부의 영향력에서 벗어나지 않은 항철위의 '셀프 조사'는 단 한 줄도 믿기 어렵다"며, 항철위가 국무총리실 산하로 이관될 때까지 조사 절차를 중지해야 한다고 주장했다. 그는 "공청회가 끝나면 곧바로 최종보고서 초안 작성 단계로 넘어가게 된다"며 "자신들이 원하는 방향으로 졸속 마무리를 하려는 것처럼 보인다. 유가족들은 이를 막기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

