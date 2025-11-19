본문 바로가기
농진청, '농업과학기술 인공지능 융합 전략' 발표
'경험 기반' 농업, AI 기반 지능형 산업으로 전환
AI가 농사계획부터 솔루션까지 제공

농촌진흥청이 인공지능(AI)를 활용해 기후 위기와 고령화 및 노동력 부족, 농촌 소멸 위기 등 한국 농업이 직면한 난제 해결에 나선다. 경험에 의존해 언제, 어떤 작물을 심을지를 결정하던 전통적인 농업 의사결정구조에 AI를 활용하고, 나아가 병해충 예측과 진단, 해법(솔루션) 제공까지 가능하도록 농업 AI를 고도화할 방침이다. 이를 통해 2030년까지 농가 수입을 20% 늘리고, 농작업 위험은 20% 낮추는 것이 목표다.


농진청은 이같은 내용을 담은 '농업과학기술 인공지능 융합 전략'을 19일 발표했다. 이승돈 농진청장은 "농진청은 AI 기술혁신이 경제·사회 전반의 대전환을 예고하는 현시점에서 첨단기술을 융합한 농업과학기술이 농산업 구조의 혁신을 이끌 것임을 확신하고 있다"며 "이번 전략은 농업을 전통적인 경험 의존 산업에서 데이터·AI 기반의 지능형 산업으로 전환해 생산성을 획기적으로 높이는 데 주안점을 두고 수립했다"고 설명했다.


이승돈 농진청장 "AI 농업통해 '농가수입' 20% 끌어올릴 것" 이승돈 농진청장이 19일 정부세종청사에서 '농업과학기술 인공지능 융합 전략'을 발표하고 있다. 농진청
◆AI로 현장 문제 신속해결= 우선 농진청은 농업 현장 문제를 신속하게 해결하기 위해 단순 기술 중심 공급에서 벗어나 농업인과 수요자가 필요로 하는 맞춤형 AI 해법(솔루션) 제공을 추진한다. 현재 서비스 중인 'AI 이삭이'를 1년 농사 계획부터 오늘의 농작업 결정까지 책임지는 '올타임 농업기술정보 서비스'로 확대한다. 농가소득 조사 자료를 학습한 생성형 AI가 경영 상태를 분석, 맞춤형 해법을 제공해 농가 경영비를 5% 절감하도록 지원한다. 올해 시범 운영을 시작으로 2026년까지 1000개 농가로 확대하고, 이후 AI 이삭이에 탑재해 원하는 모든 농가가 이용할 수 있도록 할 계획이다.


내년부턴 시설원예 생산성 향상을 위해 최적환경설정모델이 탑재된 차세대 온실종합관리 플랫폼 '아라온실'을 상용화를 추진한다. 스마트 축사에는 생산성뿐만 아니라 냄새 저감 등 환경 관리까지 포함한 통합 해법 보급을 확대하고, 이 과정에 민간의 우수 기술을 적극 도입할 방침이다.


기후변화에 따른 재해 위험과 수급 불안정에 대응하기 위한 AI 기반 시스템도 대폭 강화한다. 스마트폰을 활용한 AI 병해충 진단 솔루션을 고도화해 2029년까지 82개 작물, 744종의 병해충(현재 35개 작물·372개 병해충)을 신속하게 진단하고 해충 이동 경로까지 예측해 적기 방제를 지원한다. 또 이상기상 조기경보 시스템의 정확도를 높여 기상재해 피해를 최소화하고, 현재 최신농업기술알리미앱에서 제공하는 재해 정보는 2027년까지 AI 이삭이에 통합해 서비스할 계획이다.


아울러 위성 정보와 AI 예측 모델을 활용해 벼와 배추 등 주요 농산물의 생산량, 재배면적, 재배 적지 변동을 예측하는 모델을 개발해 데이터 기반의 수급 안정화 정책을 지원한다.


이승돈 농진청장 "AI 농업통해 '농가수입' 20% 끌어올릴 것" 농촌진흥청 전경. 농진청

◆AI로 농작업 더 안전하게= 농진청은 AI를 활용한 안전 재해 예측·대응 시스템을 강화해 농업인 안전 관련 데이터를 통합 분석해 위험군을 분류하고, 근력 보조 웨어러블 슈트(신체에 착용하는 장치) 등 안전 기술을 개발·보급한다. 소방청과 협력해 농기계사고 발생 시 119 자동 연계 시스템을 2029년까지 전국으로 확대 적용해 농작업 사망 사고율을 20% 경감할 계획이다.


농촌소멸 대응에도 AI 기술을 활용한다. 농촌 공간 데이터베이스(DB) 구축 및 공간 재생·설계용 인공지능(AI) 모델을 2029년까지 개발해 소멸 위기 시군의 빈집 등을 활용한 농촌 재생 해법을 제공할 예정이다.


AI를 활용한 무인 농작업 구현에도 나선다. 파종부터 수확까지 전 과정을 기계화하고, AI 기반 스마트 농기계와 통합 관제 시스템을 개발한다. 피지컬 AI를 적용한 로봇을 개발해 고숙련 농작업을 대체한다. 피지컬 AI 기반 소프트웨어(SW) 플랫폼 사업 등 대규모 국가사업에 핵심적으로 지능형 농업기계 분야가 포함되도록 전북대 등과 적극 협력할 계획이다.


◆'데이터-인프라-사람' 연결…농업 AI 생태계 조성= 농진청은 '농업기술데이터 플랫폼'을 중심으로 사진, 영상 등 비정형 데이터까지 수집 범위를 대폭 확대하기로 했다. 2027년까지 30억건의 고품질 데이터를 구축하고 민간에 순차적으로 개방한다. 자동 품질관리 시스템을 도입해 데이터 신뢰도를 높이고, 농림축산식품부 '스마트팜 코리아' 등과 연계하여 데이터 활용성을 높일 방침이다.


AI 학습·분석을 위한 컴퓨팅 자원도 대폭 확충한다. 인터넷 기반 정보 통신 자원 통합·공유(클라우드) 저장공간을 연간 100테라바이트(TB) 이상 확보하고, 농생명 빅데이터 학습·추론을 위해 2028년 슈퍼컴퓨터 3호기를 도입하고, 2030년까지 15페타플롭스(PF) 성능을 확보할 계획이다.


AI 역량과 농업 전문성을 모두 갖춘 인재 양성도 추진한다. 전 직원 대상 AI 기본 역량 교육을 의무화하고 직무별 특화교육을 확대한다. AI 등 첨단분야 전문 인재 영입을 위해 채용 방식을 다변화하고, 카이스트(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 포스텍, 전북대 등과의 교류도 강화한다.


이 청장은 "AI 시대에는 기술 개발 자체도 중요하지만, 기술을 현장에서 잘 활용해 효율적 성과를 창출하는 일에 더욱 주력해야 한다"며 "농업과학기술과 인공지능(AI) 융합을 통해 농업인과 국민이 체감할 수 있는 구체적인 성과를 만들고 나아가 관계 부처 및 민간과의 적극적인 협업으로 국가 농업의 대전환을 이끌어 가겠다"고 말했다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

