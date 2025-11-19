동두천시, 시민이 뽑는 '2025년 10대 뉴스' 설문조사 24일까지 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시(시장 박형덕)는 한 해 동안 언론을 통해 보도된 시정 주요 이슈 가운데 시민들의 관심과 공감을 가장 크게 얻은 소식을 선정하기 위해 '2025년 우리 시를 빛낸 동두천 10대 뉴스' 설문조사를 실시한다고 19일 밝혔다. 이번 조사는 시정 성과를 시민과 공유하고, 시민이 직접 평가하는 열린 소통 행정을 강화하고자 마련됐다.

'2025년 우리 시를 빛낸 동두천 10대 뉴스' 설문조사. 동두천시 제공

설문 기간은 지난 18일부터 24일까지 7일간이며, 동두천 시민이면 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법은 간단하다. 동두천시 홈페이지에서 온라인 설문에 접속해 올해 보도된 주요 뉴스 20건 중 우선순위 없이 3개를 고르는 방식으로 구성돼 시민 누구나 편리하게 참여할 수 있다.

이번에 제시된 대표 뉴스 20건에는 ▲역대 최대 규모 국도비 확보 ▲국토부 '2025 특화 공공임대주택' 선정 ▲소요산 확대개발 본격화 ▲교육발전특구 선도지역 승격 ▲평화로 가로환경 정비 ▲복합주차센터 건립 ▲왕방계곡 산책길 조성 ▲청년 성장 플랫폼 '청울림' 운영 등 올해 동두천의 주요 성과와 변화를 보여주는 다양한 분야의 뉴스가 포함돼 있다.

박형덕 동두천시장은 "올 한해 시정의 성과는 시민 여러분의 관심과 참여가 있었기에 가능했다"며 "시민 여러분이 직접 선택해 주시는 의미 있는 설문조사인 만큼 많은 참여를 바란다"고 강조했다.





한편 동두천시는 설문 결과를 토대로 '2025년 동두천 10대 뉴스'를 선정해 오는 12월 중 공식 발표할 예정이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

